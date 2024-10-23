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Динамо трогательно поздравило Ярмоленко с днем рождения

23 октября 2024 11:31
Станислав Костюк - Редактор
Как Динамо поздравило Ярмоленко с днем рождения
Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/
Станислав Костюк - Редактор

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко празднует свой 35 день рождения. Футболист получает поздравления с самого утра. 

Ярмоленко продолжает восстанавливаться от травмы, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Воспитанник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко отмечает очередной день рождения в качестве одного из лидеров украинской команды. Он дебютировал в составе "бело-синих" еще в 2008 году в возрасте 18 лет. Спустя 16 лет полузащитник был и остается важным для "Динамо" футболистом. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как "Динамо" поздравило Ярмоленко 

Несколько последних недель опытный хавбек восстанавливается от травмы. Ярмоленко получил травму бедра, из-за которой пропустил октябрьские матчи за сборную Украины в Лиге Наций. Однако болельщики надеются на то, что футболист сумеет выйти на поле в поединке против "Шахтера", который состоится в ближайшие выходные. 

Андрей Ярмоленко
Поздравление Ярмоленко. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Клуб уже поздравил своего воспитанника с праздником. Болельщики присоединились и адресовали Ярмоленко много теплых слов и пожеланий еще долго радовать поклонников игрой. 

В сезоне 2024/2025 Ярмоленко провел на поле 14 матчей во всех турнирах и забил 4 гола. В начале октября ветеран провел 500 поединок в карьере за украинские команды. Он стал 10-м игроком в истории, которому покорилось это достижение. 

Напомним, бывший полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков может уйти из "Жироны" уже летом следующего года. 

А главный тренер "Шахтера" Марино Пушич объяснил, почему его команда не сумела обыграть "Арсенал" в Лиге чемпионов. 

Андрей Ярмоленко Динамо футбол спорт УПЛ

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