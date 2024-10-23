Как Динамо поздравило Ярмоленко с днем рождения

Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко празднует свой 35 день рождения. Футболист получает поздравления с самого утра.

Ярмоленко продолжает восстанавливаться от травмы, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Воспитанник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко отмечает очередной день рождения в качестве одного из лидеров украинской команды. Он дебютировал в составе "бело-синих" еще в 2008 году в возрасте 18 лет. Спустя 16 лет полузащитник был и остается важным для "Динамо" футболистом.

Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как "Динамо" поздравило Ярмоленко

Несколько последних недель опытный хавбек восстанавливается от травмы. Ярмоленко получил травму бедра, из-за которой пропустил октябрьские матчи за сборную Украины в Лиге Наций. Однако болельщики надеются на то, что футболист сумеет выйти на поле в поединке против "Шахтера", который состоится в ближайшие выходные.

Поздравление Ярмоленко. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Клуб уже поздравил своего воспитанника с праздником. Болельщики присоединились и адресовали Ярмоленко много теплых слов и пожеланий еще долго радовать поклонников игрой.

В сезоне 2024/2025 Ярмоленко провел на поле 14 матчей во всех турнирах и забил 4 гола. В начале октября ветеран провел 500 поединок в карьере за украинские команды. Он стал 10-м игроком в истории, которому покорилось это достижение.

Напомним, бывший полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков может уйти из "Жироны" уже летом следующего года.

А главный тренер "Шахтера" Марино Пушич объяснил, почему его команда не сумела обыграть "Арсенал" в Лиге чемпионов.