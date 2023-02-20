Олександр Зінченко оцінив свою гру у матчі з Астон Віллою

"Добре, що забив, але перемога важливіша": Зінченко оцінив гру "Арсеналу"
Захисник збірної України Олександр Зінченко поділився емоціями після вольової перемоги над "Астон Віллою" у матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Українець заявив, що його команді вдалося продемонструвати характер, який потрібний при боротьбі за чемпіонський титул, повідомляє Football London.
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Зінченко про перемогу над "Астон Віллою"
26-річний Олександр Зінченко зробив солідний внесок у вольову перемогу "Арсеналу" у матчі АПЛ на полі "Астон Вілли". Українець забив другий гол своєї команди, після чого рахунок став рівним. Вже у компенсований час "каноніри" забили ще двічі та здобули важливу перемогу.
"Відверто кажучи, у першому таймі ми грали недостатньо добре. Мені це не сподобалося. Але після перерви нам вдалося продемонструвати характер та силу волі.
Я дуже радий тому, що зумів забити у ворота "Астон Вілли". Однак моїм пріоритетом завжди є перемога команди", — заявив Олександр Зінченко.
Зінченко про партнерів по "Арсеналу"
Український захисник похвалив партнерів по команді, зазначивши дії кожного з них у матчі проти бірмінгемців. Зінченко особливо виділив футболістів атакуючої ланки.
"Мартінеллі є неймовірним гравцем, ми всі знаємо про його якості. Він швидкий і небезпечний, постійно йде вперед. Його вихід на заміну дав нам швидкі ноги, але Лео Троссард теж зробив чудову роботу, він теж важливий для "Арсеналу", — пояснив Олександр Зінченко.
Нагадаємо, воротар "канонірів" Аарон Рамсдейл пояснив, як Олександр Зінченко зробив команду сильнішою. Молодий футболіст не сумнівається, що український захисник допоможе Арсеналу завоювати титул.