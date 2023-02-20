Александр Зинченко оценил свою игру в матче с Астон Виллой

"Хорошо, что забил, но победа важнее": Зинченко оценил игру "Арсенала"
Защитник сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после волевой победы над "Астон Виллой" в матче 24-го тура английской Премьер-лиги.
Украинец заявил, что его команде удалось продемонстрировать характер, который необходим при борьбе за чемпионский титул, сообщает Football London.
-
Безопасное море: у бойцов ВМС прошли обучения на противоминном корабле
-
Чего ожидать от рф 23-24 февраля: объяснение ВСУ
-
Визит Джо Байдена в Киев в фотографиях
-
Украинская теннисистка обыграла россиянку на престижном турнире: как закончился матч
-
Потребление электроэнергии в Украине увеличилось: в Укрэнерго объяснили, есть ли сейчас дефицит мощности
-
ПриватБанк блокирует некоторые счета без уведомления: в банке дали объяснение
-
Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины
-
14 млн грн убытков из-за незадекларированной техники: должностным лицам таможни объявлено подозрения
-
Верка Сердючка зажгла в Испании на сцене с одиозным российским актером Алексеем Паниным
-
Штормовое предупреждение: одесситов призывают без необходимости не выходить из дома
Зинченко о победе над "Астон Виллой"
26-летний Александр Зинченко сделал солидный вклад в волевую победу "Арсенала" в матче АПЛ на поле "Астон Виллы". Украинец забил второй гол своей команды, после чего счет стал равным. Уже в компенсированное время "канониры" забили еще дважды и добыли важную победу.
"Откровенно говоря, в первом тайме мы играли недостаточно хорошо. Мне это не понравилось. Но после перерыва нам удалось продемонстрировать характер и силу воли.
Я очень рад тому, что сумел забить в ворота "Астон Виллы". Однако моим приоритетом всегда является победа команды", — заявил Александр Зинченко.
Зинченко о партнерах по "Арсеналу"
Украинский защитник похвалил партнеров по команде, отметив действия каждого из них в матче против бирмингемцев. Зинченко особо выделил футболистов атакующего звена.
"Мартинелли является невероятным игроком, мы все знаем о его качествах. Он скорый и опасный, постоянно идет вперед. Его выход на замену дал нам быстрые ноги, но Лео Троссард тоже проделал отличную работу, он тоже важен для "Арсенала", – объяснил Александр Зинченко.
Напомним, вратарь "канониров" Аарон Рамсдейл объяснил, как Александр Зинченко сделал команду более сильной. Молодой футболист не сомневается, что украинский защитник поможет "Арсеналу" завоевать титул.