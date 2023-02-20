Александр Зинченко оценил свою игру в матче с Астон Виллой

Украинский защитник обратил внимание болельщиков на характер "канониров"

Защитник сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после волевой победы над "Астон Виллой" в матче 24-го тура английской Премьер-лиги.

Украинец заявил, что его команде удалось продемонстрировать характер, который необходим при борьбе за чемпионский титул, сообщает Football London.

Зинченко о победе над "Астон Виллой"

26-летний Александр Зинченко сделал солидный вклад в волевую победу "Арсенала" в матче АПЛ на поле "Астон Виллы". Украинец забил второй гол своей команды, после чего счет стал равным. Уже в компенсированное время "канониры" забили еще дважды и добыли важную победу.

"Откровенно говоря, в первом тайме мы играли недостаточно хорошо. Мне это не понравилось. Но после перерыва нам удалось продемонстрировать характер и силу воли.

Я очень рад тому, что сумел забить в ворота "Астон Виллы". Однако моим приоритетом всегда является победа команды", — заявил Александр Зинченко.

Зинченко о партнерах по "Арсеналу"

Украинский защитник похвалил партнеров по команде, отметив действия каждого из них в матче против бирмингемцев. Зинченко особо выделил футболистов атакующего звена.

"Мартинелли является невероятным игроком, мы все знаем о его качествах. Он скорый и опасный, постоянно идет вперед. Его выход на замену дал нам быстрые ноги, но Лео Троссард тоже проделал отличную работу, он тоже важен для "Арсенала", – объяснил Александр Зинченко.

Напомним, вратарь "канониров" Аарон Рамсдейл объяснил, как Александр Зинченко сделал команду более сильной. Молодой футболист не сомневается, что украинский защитник поможет "Арсеналу" завоевать титул.