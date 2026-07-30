Доходи Магучіх: скільки заробляє олімпійська чемпіонка

Ярослава Магучіх на тренуванні та під час турніру. Фото: instagram.com/rosya_dp/. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх уже не перший рік є однією з найсильніших легкоатлеток світу. Талант і наполеглива праця допомогли їй завоювати чимало трофеїв, а також встановити низку рекордних досягнень.

Високі результати безпосередньо впливають і на заробіток молодої спортсменки, повідомляють Новини.LIVE.

У свої 24 роки Ярослава Магучіх є чинною олімпійською чемпіонкою та утримує світовий рекорд зі стрибків у висоту серед жінок, який становить 2 метри та 10 сантиметрів. Українка неодноразово ставала чемпіонкою світу та Європи, 20 разів перемагала на етапах Діамантової ліги. Це робить її не лише однією з найпопулярніших легкоатлеток планети, а й приваблює спонсорські контракти.

Ярослава Магучіх після перемоги у Львові в 2026 році. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Скільки Магучіх заробляє на рік

На відміну від представників багатьох інших видів спорту, легкоатлети найчастіше заробляють на власному бренді, а не на доходах від перемог на турнірах. Перемога на етапах Діамантової ліги приносить 10 тисяч доларів (друге місце — 6 тисяч, а третє — 4 тисячі). У фіналі Діамантової ліги можна заробити набагато більше: переможець отримує 30 тисяч доларів.

Перемога на Олімпійських іграх-2024 у Парижі принесла Ярославі Магучіх найбільший гонорар у кар’єрі. Вона отримала 125 тисяч доларів від Міністерства спорту України та ще 50 тисяч від Всесвітньої федерації легкої атлетики.

Спортсменка зізнавалася, що гонорари йдуть на перельоти, підготовку до турнірів, екіпірування та збори. А живе Ярослава Магучіх на доходи від співпраці з брендами, які обирають її обличчям своєї рекламної кампанії. Йдеться про торгові марки, пов’язані з мінеральною водою, одягом та годинниками. Така співпраця приносить легкоатлетці близько 600 тисяч євро на рік.

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