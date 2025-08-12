Довбик близький до трансферу у відомий англійський клуб

Артем Довбик під час розминки. Фото: instagram.com/officialasroma/

Форвард збірної України та італійської "Роми" Артем Довбик опинився у сфері інтересів англійського "Лідса". Клуб з "Елланд Роуд" розглядає форварда як одного з головних кандидатів на посилення атаки в серпневе трансферне вікно.

Скаути "Лідса" спостерігали за Довбиком під час передсезонного матчу проти "Евертона", повідомляє в соцмережі X інсайдер Грег Бут.

В Англії впевнені, що 27-річний нападник, який забив 17 голів у минулому сезоні Серії А, здатний одразу ж посилити команду, що готується до боротьби за повернення в єврокубки.

За даними джерел, "Лідс" може запропонувати за трансфер близько 30-36 мільйонів євро. "Рома" готова розглянути продаж тільки в разі отримання пропозиції ближче до 40 млн, що створює інтригу навколо подальших переговорів.

Інші претенденти на форварда

Крім "Лідса", інтерес до Довбика виявляють "Вест Гем", "Бешикташ" та "Вільярреал". Однак саме англійський клуб вважається фаворитом у боротьбі за гравця, який відкритий до нових викликів.

Артем Довбик у складі "Роми". Фото: instagram.com/officialasroma/

Агент Артема наголосив, що футболіст зосереджений на підготовці до сезону в складі "Роми", але водночас відкритий до будь-якого сценарію, який дасть йому змогу розвиватися та боротися за трофеї.

