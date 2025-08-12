Довбик близок к трансферу в известный английский клуб

Артем Довбик во время разминки. Фото: instagram.com/officialasroma/

Форвард сборной Украины и итальянской "Ромы" Артем Довбик оказался в сфере интересов английского "Лидса". Клуб с "Элланд Роуд" рассматривает форварда в качестве одного из главных кандидатов на усиление атаки в августовское трансферное окно.

Скауты "Лидса" наблюдали за Довбиком во время предсезонного матча против "Эвертона", сообщает в соцсети X инсайдер Грег Бут.

В Англии уверены, что 27-летний нападающий, забивший 17 голов в прошлом сезоне Серии А, способен сразу же усилить команду, готовящуюся к борьбе за возвращение в еврокубки.

По данным источников, "Лидс" может предложить за трансфер около 30–36 миллионов евро. "Рома" готова рассмотреть продажу только в случае получения предложения ближе к 40 млн, что создаёт интригу вокруг дальнейших переговоров.

Другие претенденты на форварда

Помимо "Лидса", интерес к Довбику проявляют "Вест Хэм", "Бешикташ" и "Вильярреал". Однако именно английский клуб считается фаворитом в борьбе за игрока, который открыт к новым вызовам.

Артем Довбик в составе "Ромы". Фото: instagram.com/officialasroma/

Агент Артема подчеркнул, что футболист сосредоточен на подготовке к сезону в составе "Ромы", но при этом открыт к любому сценарию, который позволит ему развиваться и бороться за трофеи.

