Довбику доведеться працювати під керівництвом нового тренера у Ромі

Артем Довбик перед матчем. Фото: instagram.com/officialasroma/

Головного тренера "Роми" Івана Юрича можуть звільнити найближчим часом. Римський клуб планує запросити іншого фахівця.

Існує декілька варіантів того, як розвиватимуться події у клубі, повідомляє Tutto Mercato.

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Артем Довбик забив за "Рому" шостий гол у сезоні в рамках матчу 11-го туру італійської Серії А. Однак це не допомогло команді Івана Юрича здобути бодай очко у виїзному поєдинку з "Вероною" (2:3). Ця зустріч може стати визначальною у кар'єрі тренера столичної команди.

Артем Довбик під час атаки. Фото: Reuters/instagram.com/officialasroma/

Хто очолить "Рому"

В італійському клубі ще не ухвалили остаточного рішення щодо нового тренера. Згідно з інформацією журналістів, керівництво "вовків" веде переговори з колишнім наставником "Мілана" та "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі, проте його не дуже цікавить цей варіант роботи.

Також у "Ромі" розглядають варіант із поверненням попереднього наставника Даніеле Де Россі. Цього вимагають уболівальники італійського клубу. Проте керівництво "вовків" може надати ще один випробувальний термін Івану Юричу. Йдеться про два матчі — проти "Сент-Жиллуаз" у Лізі Європи та з "Болоньєю" у Серії А.

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