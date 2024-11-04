Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Довбику доведеться працювати з новим тренером — хто очолить Рому arrow

Довбику доведеться працювати з новим тренером — хто очолить Рому

4 листопада 2024 12:52
Станіслав Костюк - Редактор
Довбику доведеться працювати під керівництвом нового тренера у Ромі
Артем Довбик перед матчем. Фото: instagram.com/officialasroma/
Станіслав Костюк - Редактор

Головного тренера "Роми" Івана Юрича можуть звільнити найближчим часом. Римський клуб планує запросити іншого фахівця.

Існує декілька варіантів того, як розвиватимуться події у клубі, повідомляє Tutto Mercato.

Читайте також:

Артем Довбик забив за "Рому" шостий гол у сезоні в рамках матчу 11-го туру італійської Серії А. Однак це не допомогло команді Івана Юрича здобути бодай очко у виїзному поєдинку з "Вероною" (2:3). Ця зустріч може стати визначальною у кар'єрі тренера столичної команди.

Артем Довбик
Артем Довбик під час атаки. Фото: Reuters/instagram.com/officialasroma/

Хто очолить "Рому"

В італійському клубі ще не ухвалили остаточного рішення щодо нового тренера. Згідно з інформацією журналістів, керівництво "вовків" веде переговори з колишнім наставником "Мілана" та "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі, проте його не дуже цікавить цей варіант роботи.

Також у "Ромі" розглядають варіант із поверненням попереднього наставника Даніеле Де Россі. Цього вимагають уболівальники італійського клубу. Проте керівництво "вовків" може надати ще один випробувальний термін Івану Юричу. Йдеться про два матчі — проти "Сент-Жиллуаз" у Лізі Європи та з "Болоньєю" у Серії А.

Нагадаємо, англійський "Манчестер Юнайтед" має намір оформити трансфер лідера збірної України.

Каталонська "Барселона" отримає пропозицію щодо переходу бразильця Рафіньї у відомий клуб.

Артем Довбик ФК Рома (Рим) тренер футбол спорт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:15 Мобілізація у обраний підрозділ — чи можливо це у листопаді

13:09 Держава виплатить по 450 грн допомоги у листопаді — умови

Термінова новина

13:08 Зеленський провів нараду з військовим керівництвом — деталі

Text

13:08 Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

13:04 Амфетамін у котячому туалеті — на Одещині викрили наркокартель

13:02 Очевидці назвали імовірну причину смертельної ДТП у Києві

13:01 Новий Mac mini — чи зможе Apple вийти на ринок ігрових консолей

12:57 Взимку Україні загрожує до 20 годин без світла на добу, — ЗМІ

12:48 Нардеп повідомив, скільки ще людей хочуть мобілізувати до війська

13:15 Мобілізація у обраний підрозділ — чи можливо це у листопаді

13:09 Держава виплатить по 450 грн допомоги у листопаді — умови

Термінова новина

13:08 Зеленський провів нараду з військовим керівництвом — деталі

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

13:04 Амфетамін у котячому туалеті — на Одещині викрили наркокартель

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

13:02 Очевидці назвали імовірну причину смертельної ДТП у Києві

13:01 Новий Mac mini — чи зможе Apple вийти на ринок ігрових консолей

12:57 Взимку Україні загрожує до 20 годин без світла на добу, — ЗМІ

12:48 Нардеп повідомив, скільки ще людей хочуть мобілізувати до війська

12:45 Вигідні тарифні плани на мобільний зв'язок — скільки коштують

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

Text

13:08 Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Text

12:44 "Ідеальний" солдат — військовий аналітик надав характеристику

Text

08:00 Переведення медиків у піхоту і вибори в Молдові — ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2024
Text

15:01 Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

2 листопада 2024
Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Text

12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

1 листопада 2024
Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині