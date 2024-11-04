Довбику придется работать под руководством нового тренера в Роме

Артем Довбик перед матчем. Фото: instagram.com/officialasroma/

Главный тренер "Ромы" Иван Юрич может быть уволен в ближайшее время. Римский клуб планирует пригласить другого специалиста.

Существует несколько вариантов того, как будут развиваться события в клубе, сообщает Tutto Mercato.

Читайте также:

Артем Довбик забил за "Рому" шестой гол в сезоне в рамках матча 11 тура итальянской Серии А. Однако это не помогло команде Ивана Юрича завоевать хотя бы очко в выездном поединке с "Вероной" (2:3). Эта встреча может стать определяющей в карьере тренера столичной команды.

Артем Довбик во время атаки. Фото: Reuters/instagram.com/officialasroma/

Кто возглавит "Рому"

В итальянском клубе еще не приняли окончательное решение по поводу нового тренера. Согласно информации журналистов, руководство "волков" ведет переговоры с бывшим наставником "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, однако его не очень интересует этот вариант работы.

Также в "Роме" рассматривают вариант с возвращением предыдущего наставника Даниэле Де Росси. Этого требуют болельщики итальянского клуба. Однако руководство "волков" может дать еще один испытательный срок Ивану Юричу. Речь идет о двух матчах — против "Сент-Жиллуаз" в Лиге Европы и с "Болоньей" в Серии А.

Напомним, английский "Манчестер Юнайтед" собирается оформить трансфер лидера сборной Украины.

Каталонская "Барселона" получит предложение по переходу бразильца Рафиньи в известный клуб.