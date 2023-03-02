Хусрав Тоїров перейшов до Шахтаря — що відомо про гравця

Другий після Авакова: ким посилив склад донецький "Шахтар"
Донецький "Шахтар" посилив склад молодим футболістом із Таджикистану. Початківцем "гірників" став Хусрав Тоїров.
Лівий вінгер підписав довгостроковий контракт з українським клубом, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
-
В Чорному морі побільшало кораблів: яку загрозу вони несуть
-
Окупанти обстріляли Донецьку область: пошкоджено будинки та медичний заклад
-
Очільниця Європарламенту Роберта Метсола прибула до Києва: деталі
-
Голова комітету Держдуми рф з оборони запропонував корпораціям закуповувати системи ППО
-
Команда Байдена намагається залучити союзників для активізації кампанії з перевиборів
-
Росіяни знову жорстоко обстріляли Херсонщину: загинула людина
-
ЗСУ ліквідували ще 820 окупантів та знищили один літак: Генштаб оприлюднив нові дані про втрати росіян
-
ЗСУ завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів
-
Офіційні особи рф не змогли пояснити, що насправді сталося у Брянській області, — ISW
-
2023 рік стане вирішальним у російсько-українській війні
Що відомо про новачка "Шахтаря"?
18-річний Хусрав Тоїров став ще одним зимовим новачком донецького "Шахтаря". Контракт із гравцем молодіжної збірної Таджикистану підписано строком до літа 2028 року.
Хусрав Тоїров ще три роки тому дебютував у складі рідного клубу "Локомотив-Памір". У серпні 2022 року він підписав угоду з клубом із Прем'єр-ліги Казахстану "Атирау", за який зіграв у 11 поєдинках та зробив дві результативні передачі.
У "Шахтарі" вважають підписання Тоїрова потенційною заміною Михайлу Мудрику, який у січні перейшов до лондонського "Челсі".
Хусрав Тоїров став другим футболістом із Таджикистану у чемпіонаті України. Першим був Арсен Аваков, який у 1992/1995 роках виступав за "Темп" із Шепетівки, "Торпедо" із Запоріжжя і навіть ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України сезону 1994/1995 (21 гол у 36 матчах).
Тим часом київське "Динамо" також посилило склад молодим футболістом. Початківцем столичного клубу став македонський півзахисник Решат Рамадані.