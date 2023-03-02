Хусрав Тоїров перейшов до Шахтаря — що відомо про гравця

Новачок став другим гравцем з Таджикистану в Україні

Донецький "Шахтар" посилив склад молодим футболістом із Таджикистану. Початківцем "гірників" став Хусрав Тоїров.

Лівий вінгер підписав довгостроковий контракт з українським клубом, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Що відомо про новачка "Шахтаря"?

18-річний Хусрав Тоїров став ще одним зимовим новачком донецького "Шахтаря". Контракт із гравцем молодіжної збірної Таджикистану підписано строком до літа 2028 року.

Хусрав Тоїров ще три роки тому дебютував у складі рідного клубу "Локомотив-Памір". У серпні 2022 року він підписав угоду з клубом із Прем'єр-ліги Казахстану "Атирау", за який зіграв у 11 поєдинках та зробив дві результативні передачі.

У "Шахтарі" вважають підписання Тоїрова потенційною заміною Михайлу Мудрику, який у січні перейшов до лондонського "Челсі".

Хусрав Тоїров став другим футболістом із Таджикистану у чемпіонаті України. Першим був Арсен Аваков, який у 1992/1995 роках виступав за "Темп" із Шепетівки, "Торпедо" із Запоріжжя і навіть ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України сезону 1994/1995 (21 гол у 36 матчах).

Тим часом київське "Динамо" також посилило склад молодим футболістом. Початківцем столичного клубу став македонський півзахисник Решат Рамадані.