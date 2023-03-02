В Динамо появился неожиданный новичок

Столичный клуб впервые в своей истории подписал македонского футболиста

В преддверие возобновления чемпионата Украины "Динамо" подписало контракт с еще одним новичком.

Цвета клуба впервые будет защищать футболист из Северной Македонии, сообщает официальный сайт команды.

Усиление "Динамо"

Киевское "Динамо" завершило переход в клубе 19-летнего опорного полузащитника "Шкендии" Решата Рамадани. Молодой футболист имеет опыт выступлений за сборную Северной Македонии U-21. Вместе со своей бывшей командой он играл в Лиге конференций.

Талантливый хавбек дебютировал за первый состав "Шкендии" в прошлом сезоне (7 матчей, 1 гол). В текущем сезоне 2022/2023 стал основным игроком команды из Тетово, за которую провел 15 поединков.

"Я очень рад присоединиться к такой большой команде как "Динамо". Это клуб европейского уровня, это самый лучший клуб в Украине! Я человек из маленького города, у которого большое сердце. Я хочу продемонстрировать все свои навыки, умения и проявить себя в этом клубе", — рассказал Решат Рамадани.

Также "Динамо" дозаявило на вторую часть сезона венесуэльского форварда Эрика Рамиреса, вернувшегося из аренды из "Слована". За полгода в словацком клубе в его активе семь голов и две результативные передачи в 31 матче.

Напомним, "Марсель" Руслана Малиновского выбыл из борьбы за Кубок Франции в четвертьфинале турнира. Команда Игора Тудора проиграла скромному сопернику в серии пенальти.