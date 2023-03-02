У Динамо з'явився несподіваний новачок

Київське "Динамо" посилилося одразу двома футболістами: про кого йдеться
Напередодні поновлення чемпіонату України "Динамо" підписало контракт із ще одним новачком.
Кольори клубу вперше захищатиме футболіст із Північної Македонії, повідомляє офіційний сайт команди.
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"Марсель" Руслана Маліновського несподівано вибув із Кубка Франції
Посилення "Динамо"
Київське "Динамо" завершило перехід у клубі 19-річного опорного півзахисника "Шкендії" Решата Рамадані. Молодий футболіст має досвід виступів за збірну Північної Македонії U-21. Разом зі своєю колишньою командою він грав у Лізі конференцій.
Талановитий хавбек дебютував за перший склад "Шкендії" минулого сезону (7 матчів, 1 гол). Цього сезону 2022/2023 став основним гравцем команди з Тетово, за яку провів 15 поєдинків.
"Я дуже радий приєднатися до такої великої команди як "Динамо". Це клуб європейського рівня, це найкращий клуб в Україні! Я людина з маленького міста, яка має велике серце. Я хочу продемонструвати всі свої навички, вміння і проявити себе в цьому клубі", — розповів Решат Рамадані.
Також "Динамо" дозаявило на другу частину сезону венесуельського форварда Еріка Раміреса, який повернувся з оренди зі "Слована". За пів року у словацькому клубі в його активі сім голів та дві результативні передачі у 31 матчі.
Нагадаємо, "Марсель" Руслана Маліновського вибув із боротьби за Кубок Франції у чвертьфіналі турніру. Команда Ігора Тудора програла скромному супернику у серії пенальті.