У Динамо з'явився несподіваний новачок

Столичний клуб уперше у своїй історії підписав македонського футболіста

Напередодні поновлення чемпіонату України "Динамо" підписало контракт із ще одним новачком.

Кольори клубу вперше захищатиме футболіст із Північної Македонії, повідомляє офіційний сайт команди.

Посилення "Динамо"

Київське "Динамо" завершило перехід у клубі 19-річного опорного півзахисника "Шкендії" Решата Рамадані. Молодий футболіст має досвід виступів за збірну Північної Македонії U-21. Разом зі своєю колишньою командою він грав у Лізі конференцій.

Талановитий хавбек дебютував за перший склад "Шкендії" минулого сезону (7 матчів, 1 гол). Цього сезону 2022/2023 став основним гравцем команди з Тетово, за яку провів 15 поєдинків.

"Я дуже радий приєднатися до такої великої команди як "Динамо". Це клуб європейського рівня, це найкращий клуб в Україні! Я людина з маленького міста, яка має велике серце. Я хочу продемонструвати всі свої навички, вміння і проявити себе в цьому клубі", — розповів Решат Рамадані.

Також "Динамо" дозаявило на другу частину сезону венесуельського форварда Еріка Раміреса, який повернувся з оренди зі "Слована". За пів року у словацькому клубі в його активі сім голів та дві результативні передачі у 31 матчі.

Нагадаємо, "Марсель" Руслана Маліновського вибув із боротьби за Кубок Франції у чвертьфіналі турніру. Команда Ігора Тудора програла скромному супернику у серії пенальті.