Николай Шапаренко рассказал когда вернется на поле

Лидер "Динамо" готовится вернуться на поле: когда это произойдет
Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Николай Шапаренко в ближайшие недели может вернуться на поле.
Футболист заканчивает процесс восстановления после тяжелой травмы, сообщает портал Новини.LIVE.
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24-летний Николай Шапаренко выбыл из строя на пике формы в начале осени 2022 года. Он получил травму колена в поединке Лиги Европы против турецкого "Фенербахче".
Шапаренко необходим "Динамо"
Повреждение Шапаренко сказалось на результатах киевского "Динамо", которое не смогло преодолеть барьер группового этапа Лиги Европы. В чемпионате Украины у команды Мирчи Луческу тоже непростая ситуация. По итогам первого круга УПЛ "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице и отстает от "Днепра-1" на пять очков.
Кадровые проблемы "Динамо", к которым добавился уход Виктора Цыганкова, сказываются на креативе команды в атаке. Это приводит к ухудшению разницы забитых и пропущенных голов, а значит влияет на результаты столичной команды.
Возвращение Шапаренко
Возвращение в строй Николая Шапаренко способно частично решить эту проблему. Сроки восстановления молодого футболиста часто меняются. Он должен был вернуться в состав команды в начале марта. Позже было заявлено, что Шапаренко сможет сыграть не раньше апреля. По всей видимости, Николай все же сможет выйти на поле уже в марте.
Шапаренко выложил на своей странице в Instagram несколько сторис, на которых показана тренировка футболиста с мячом на открытом воздухе. "Осталось совсем немного", — подписал снимки полузащитник.
В марте киевское "Динамо" ждет несколько непростых матчей. В случае удачных результатов подопечные Мирчи Луческу смогут приблизиться к первому месту в турнирной таблице.
График матчей "бело-синих" на март
- "Динамо" — "Ингулец" (четвертое марта)
- "Днепр-1" — "Динамо" (12 марта)
- "Динамо" — "Заря" (18 марта)
Тем временем появилась информация, что уже летом 2023 года "Динамо" может продать Николая Шапаренко. Киевский клуб нуждается в деньгах, а потому полузащитник может покинуть киевлян вслед за Ильей Забарным и Виктором Цыганковым. Помимо хавбека, "Динамо" может продать голкипера Георгия Бущана.
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