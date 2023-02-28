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Лидер "Динамо" готовится вернуться на поле: когда это произойдет

28 февраля 2023 10:32
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Николай Шапаренко рассказал когда вернется на поле
Один из лидеров "бело-синих" может вернуться в строй раньше предполагаемого срока
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Николай Шапаренко в ближайшие недели может вернуться на поле. 

Футболист заканчивает процесс восстановления после тяжелой травмы, сообщает портал Новини.LIVE

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24-летний Николай Шапаренко выбыл из строя на пике формы в начале осени 2022 года. Он получил травму колена в поединке Лиги Европы против турецкого "Фенербахче". 

Николай Шапаренко

Шапаренко необходим "Динамо"

Повреждение Шапаренко сказалось на результатах киевского "Динамо", которое не смогло преодолеть барьер группового этапа Лиги Европы. В чемпионате Украины у команды Мирчи Луческу тоже непростая ситуация. По итогам первого круга УПЛ "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице и отстает от "Днепра-1" на пять очков. 

Кадровые проблемы "Динамо", к которым добавился уход Виктора Цыганкова, сказываются на креативе команды в атаке. Это приводит к ухудшению разницы забитых и пропущенных голов, а значит влияет на результаты столичной команды. 

Возвращение Шапаренко

Возвращение в строй Николая Шапаренко способно частично решить эту проблему. Сроки восстановления молодого футболиста часто меняются. Он должен был вернуться в состав команды в начале марта. Позже было заявлено, что Шапаренко сможет сыграть не раньше апреля. По всей видимости, Николай все же сможет выйти на поле уже в марте. 

Instagram Николая Шапаренко

Шапаренко выложил на своей странице в Instagram несколько сторис, на которых показана тренировка футболиста с мячом на открытом воздухе. "Осталось совсем немного", — подписал снимки полузащитник. 

В марте киевское "Динамо" ждет несколько непростых матчей. В случае удачных результатов подопечные Мирчи Луческу смогут приблизиться к первому месту в турнирной таблице. 

График матчей "бело-синих" на март

  • "Динамо" — "Ингулец" (четвертое марта) 
  • "Днепр-1" — "Динамо" (12 марта) 
  • "Динамо" — "Заря" (18 марта) 

Тем временем появилась информация, что уже летом 2023 года "Динамо" может продать Николая Шапаренко. Киевский клуб нуждается в деньгах, а потому полузащитник может покинуть киевлян вслед за Ильей Забарным и Виктором Цыганковым. Помимо хавбека, "Динамо" может продать голкипера Георгия Бущана. 

Напомним, в "Шахтере" рассказали, когда и при каком условии Михаил Мудрик может вернуться в донецкую команду. 

Футболист "Барселоны" Рафинья получил курьезную травму. Инцидент произошел за пределами поля. 

ФИФА пошла на неожиданный шаг в рамках популяризации спорта. Новым глобальным послом организации стала известная бразильская супермодель Адриана Лима.

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