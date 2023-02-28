Николай Шапаренко рассказал когда вернется на поле

Один из лидеров "бело-синих" может вернуться в строй раньше предполагаемого срока

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Николай Шапаренко в ближайшие недели может вернуться на поле.

Футболист заканчивает процесс восстановления после тяжелой травмы, сообщает портал Новини.LIVE.

24-летний Николай Шапаренко выбыл из строя на пике формы в начале осени 2022 года. Он получил травму колена в поединке Лиги Европы против турецкого "Фенербахче".

Шапаренко необходим "Динамо"

Повреждение Шапаренко сказалось на результатах киевского "Динамо", которое не смогло преодолеть барьер группового этапа Лиги Европы. В чемпионате Украины у команды Мирчи Луческу тоже непростая ситуация. По итогам первого круга УПЛ "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице и отстает от "Днепра-1" на пять очков.

Кадровые проблемы "Динамо", к которым добавился уход Виктора Цыганкова, сказываются на креативе команды в атаке. Это приводит к ухудшению разницы забитых и пропущенных голов, а значит влияет на результаты столичной команды.

Возвращение Шапаренко

Возвращение в строй Николая Шапаренко способно частично решить эту проблему. Сроки восстановления молодого футболиста часто меняются. Он должен был вернуться в состав команды в начале марта. Позже было заявлено, что Шапаренко сможет сыграть не раньше апреля. По всей видимости, Николай все же сможет выйти на поле уже в марте.

Шапаренко выложил на своей странице в Instagram несколько сторис, на которых показана тренировка футболиста с мячом на открытом воздухе. "Осталось совсем немного", — подписал снимки полузащитник.

В марте киевское "Динамо" ждет несколько непростых матчей. В случае удачных результатов подопечные Мирчи Луческу смогут приблизиться к первому месту в турнирной таблице.

График матчей "бело-синих" на март

"Динамо" — "Ингулец" (четвертое марта)

"Днепр-1" — "Динамо" (12 марта)

"Динамо" — "Заря" (18 марта)

Тем временем появилась информация, что уже летом 2023 года "Динамо" может продать Николая Шапаренко. Киевский клуб нуждается в деньгах, а потому полузащитник может покинуть киевлян вслед за Ильей Забарным и Виктором Цыганковым. Помимо хавбека, "Динамо" может продать голкипера Георгия Бущана.

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