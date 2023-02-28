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Лідер "Динамо" готується повернутися на поле: коли це станеться

28 лютого 2023 10:32
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Микола Шапаренко розповів, коли повернеться на поле
Один із лідерів "біло-синіх" може повернутися на поле раніше передбачуваного терміну
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України та київського "Динамо" Микола Шапаренко найближчими тижнями може повернутися на поле.

Футболіст закінчує процес відновлення після тяжкої травми, повідомляє портал Новини.LIVE.

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24-річний Микола Шапаренко вибув із ладу на піку форми на початку осені 2022 року. Він отримав травму коліна у поєдинку Ліги Європи проти турецького "Фенербахче".

Микола Шапаренко

Шапаренко необхідний "Динамо"

Пошкодження Шапаренка позначилося на результатах київського "Динамо", яке не спромоглося подолати бар'єр групового етапу Ліги Європи. У чемпіонаті України у команди Мірчі Луческу також непроста ситуація. За підсумками першого кола УПЛ "Динамо" посідає третє місце у турнірній таблиці та відстає від "Дніпра-1" на п'ять очок.

Кадрові проблеми "Динамо", до яких додався відхід Віктора Циганкова, позначаються на креативі команди в атаці. Це призводить до погіршення різниці забитих і пропущених голів, а отже, впливає на результати столичної команди.

Повернення Шапаренка

Повернення до ладу Миколи Шапаренка здатне частково розв'язувати цю проблему. Терміни відновлення молодого футболіста часто змінюються. Він мав повернутися до складу команди на початку березня. Пізніше було заявлено, що Шапаренко зможе зіграти не раніше квітня. Очевидно, Микола все ж таки зможе вийти на поле вже в березні.

Instagram Миколи Шапаренка

Шапаренко виклав на своїй сторінці в Instagram кілька сторіс, на яких показано тренування футболіста з м'ячем на відкритому повітрі. "Залишилося зовсім небагато", — підписав знімки півзахисник.

У березні на київське "Динамо" чекає кілька непростих матчів. У разі вдалих результатів підопічні Мірчі Луческу зможуть наблизитись до першого місця у турнірній таблиці.

Графік матчів "біло-синіх" на березень

  • "Динамо" — "Інгулець" (четверте березня)
  • "Дніпро-1" — "Динамо" (12 березня)
  • "Динамо" — "Зоря" (18 березня)

Тим часом з'явилася інформація, що вже влітку 2023 року "Динамо" може продати Миколу Шапаренка. Київський клуб потребує грошей, а тому півзахисник може залишити киян слідом за Іллею Забарним та Віктором Циганковим. Окрім хавбека, "Динамо" може продати голкіпера Георгія Бущана.

Нагадаємо, у "Шахтарі" розповіли, коли й за якої умови Михайло Мудрик може повернутися до донецької команди.

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