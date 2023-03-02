Хусрав Тоиров перешел в Шахтер — что известно об игроке

Второй после Авакова: кем усилил состав донецкий "Шахтер"
Донецкий "Шахтер" усилил состав молодым футболистом из Таджикистана. Новичком "горняков" стал Хусрав Тоиров.
Левый вингер подписал долгосрочный контракт с украинским клубом, сообщает официальный сайт "Шахтера".
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Что известно про новичка "Шахтера"?
18-летний Хусрав Тоиров стал еще одним зимним новичком донецкого "Шахтера". Контракт с игроком молодежной сборной Таджикистана подписан сроком до лета 2028 года.
Хусрав Тоиров еще три года назад дебютировал в составе родного клуба "Локомотив-Памир". В августе 2022 года он подписал соглашение с клубом из Премьер-лиги Казахстана "Атырау", за который сыграл в 11 поединках и сделал две результативные передачи.
В "Шахтере" считают подписание Тоирова потенциальной заменой Михаилу Мудрику, который в январе перешел в лондонский "Челси".
Хусрав Тоиров стал вторым футболистом из Таджикистана в чемпионате Украины. Первым был Арсен Аваков, который в 1992/1995 годах выступал за "Темп" из Шепетовки, "Торпедо" из Запорожья и даже становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины сезона 1994/1995 (21 гол в 36 матчах).
Тем временем киевское "Динамо" тоже усилило состав молодым футболистом. Новичком столичного клуба стал македонский полузащитник Решат Рамадани.