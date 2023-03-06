Дружина Бекхема показала дорослих синів — на кого вони схожі

Бруклін і Круз відвели маму до ресторану

Дружина колишнього футболіста збірної Англії Девіда Бекхема поділилася сімейною фотографією. Вікторія Бекхем показала, як зараз виглядають старші та молодші сини зіркового сімейства.

Колишній соліст гурту "Spice Girls" поділився знімком на своїй сторінці в Instagram.

Вікторія Бекхем останніми роками займається розвитком ділових сімейних проєктів. Йдеться не лише про розробку власних ліній модного одягу та парфумерії. Девід Бекхем довірив дружині часткове управління бізнесом зі сфери розважальної промисловості.

Чим займаються діти Девіда та Вікторії Бекхем?

Попри те, що у свої 48 років Вікторія Бекхем залишається дуже зайнятою жінкою, вона не забуває приділяти час вихованню дітей. У зіркового подружжя їх четверо. Брукліну 24 роки, Ромео на чотири роки молодший, а Крузу тільки недавно виповнилося 18 років. Також Вікторія та Девід виховують дванадцятирічну доньку Харпер.

У сім'ї Бекхем є особняки в Лондоні та Майамі, де зосереджений бізнес Девіда. У кожного із дорослих синів пари свої переваги. Бруклін займається мистецтвом та кулінарією, бере участь у модних показах. Ромео намагається йти стопами батька, але поки його спортивна кар'єра просувається не найкращим чином. Двадцятирічний форвард виступає на правах оренди за скромний англійський Брентфорд. Круз Бекхем більше пішов у маму: він захоплюється музикою, грає на фортепіано.

Вечеря сім'ї Бекхем

Вікторія Бекхем періодично збирає всю сім'ю разом і не забуває сфотографувати цей момент на камеру. Нещодавно вона поділилася з шанувальниками черговою серією знімків, на яких об'єктивом посміхаються Бруклін і Круз. Обидва сини сім'ї Бекхем дуже схожі на батьків. У рисах обличчя старшого вгадується сама Вікторія, а молодшого легко прийняти за юну копію батька.

На фото молоді люди весело проводять час у ресторані. Вони п'ють вино, обіймаються, позують для мами та сміються. Сама Вікторія Бекхем у коментарі до знімків написала, що любить своїх хлопчиків, і висловила жаль, що з ними не виявилося Ромео. Також за столом не виявилося Девіда Бекхема, але він одним із перших відреагував на цю фотосесію. Знімки Вікторії менше ніж за добу отримали 200 тисяч реакцій.

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