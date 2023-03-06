Жена Бекхэма показала фото выросших сыновей — на кого они похожи

Бруклин и Круз отвели маму в ресторан

Супруга бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма поделилась семейной фотографией. Виктория Бекхэм показала, как сейчас выглядят старший и младший сыновья звездного семейства.

Бывшая солистка группы Spice Girls поделилась снимком на своей странице в Instagram.

Виктория Бекхэм в последние годы занимается развитием деловых семейных проектов. Речь идет не только о разработке собственных линии модной одежды и парфюмерии. Дэвид Бекхэм доверил супруге частичное управление бизнесом из сферы развлекательной индустрии.

Чем занимаются дети Дэвида и Виктории Бекхэм?

Несмотря на то, что в свои 48 лет Виктория Бекхэм остается очень занятой женщиной, она не забывает уделять время воспитанию детей. У звездной четы их четверо. Бруклину 24 года, Ромео на четыре года младше, а Крузу только недавно исполнилось 18 лет. Также Виктория и Дэвид воспитывают двенадцатилетнюю дочь Харпер.

У семьи Бекхэм есть особняки в Лондоне и Майами, где сосредоточен бизнес Дэвида. У каждого из взрослых сыновей пары свои предпочтения. Бруклин занимается искусством и кулинарией, участвует в модных показах. Ромео старается идти по стопам отца, но пока его спортивная карьера продвигается не лучшим образом. Двадцатилетний форвард выступает на правах аренды за скромный английский "Брентфорд". Круз Бекхэм больше пошел в маму: он увлекается музыкой, играет на фортепиано.

Ужин семьи Бекхэм

Виктория Бекхэм периодически собирает всю семью вместе и не забывает запечатлеть этот момент на камеру. Недавно она поделилась с поклонниками очередной серией снимков, на которых в объектив улыбаются Бруклин и Круз. Оба сына семьи Бекхэм очень похожи на родителей. В чертах лица старшего угадывается сама Виктория, а младшего легко принять за юную копию отца.

На фотографиях молодые люди весело проводят время в ресторане. Они пьют вино, обнимаются, позируют для мамы и смеются. Сама Виктория Бекхэм в комментарии к снимкам написала, что любит своих мальчиков, и выразила сожаление, что с ними не оказалось Ромео. Также за столом не оказалось Дэвида Бекхэма, но он одним из первых отреагировал на эту фотосессию. Снимки Виктории меньше, чем за сутки получили 200 тысяч реакций.

Напомним, в матче 26-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0. В одном из неигровых эпизодов поединка хозяева поля едва не потеряли из-за травмы Энди Робертсона.

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