Трагедія в Токіо — двоє боксерів загинули, ще один у комі після своїх поєдинків

Двоє людей померли, один в комі — в Японії пройшло шоу з боксу
У Токіо 2 серпня відбулося боксерське шоу, яке трагічно завершилося. Двоє боксерів померло після турніру.
Ще один знаходиться в комі, повідомив портал Ring Magazine.
В Японії турнір з боксу став трагічним
Наразі відомо, що двоє японських боксерів Хіромаса Уракава та Шігетоші Котарі померли від черепно-мозкових травм, отриманих під час боїв на турнірі в залі Коракуен.
Легковаговик Уракава, якому 28 років, втратив свідомість після поразки нокаутом у восьмому раунді від Йоджі Сайто.
Уракава лідирував за очками по ходу боя, але пропустив фатальний удар. Після бою японця доставили в лікарню, де діагностували краніотомію через субдуральну гематому. Він помер 9 серпня на лікарняному ліжку.
Уракава за свою кар'єру виграв 10 боїв, сім нокаутами, та чотири рази програв.
Котарі, якому також 28 років, втратив свідомість після нічиєї в 12-раундовому бою за титул OPBF у суперлегкій вазі проти Ямато Хата. Після бою йому провели операцію, але 8 серпня він помер.
Котарі в боксі виграв вісім боїв, п'ять достроково, двічі програв, ще двічі звів бій унічию.
Ямато Хата, який завдав травм Котарі, також госпіталізований та перебуває в комі.
