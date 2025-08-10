Відео
Головна Спорт Двоє людей померли, один в комі — в Японії пройшло шоу з боксу

Двоє людей померли, один в комі — в Японії пройшло шоу з боксу

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 10:22
Трагедія в Токіо — двоє боксерів загинули, ще один у комі після своїх поєдинків
Шігетоші Котарі. Фото: ringmagazine.com

У Токіо 2 серпня відбулося боксерське шоу, яке трагічно завершилося. Двоє боксерів померло після турніру.

Ще один знаходиться в комі, повідомив портал Ring Magazine.

Хіромаса Уракава. Фото: Teiken/Japan

В Японії турнір з боксу став трагічним

Наразі відомо, що двоє японських боксерів Хіромаса Уракава та Шігетоші Котарі померли від черепно-мозкових травм, отриманих під час боїв на турнірі в залі Коракуен.

Легковаговик Уракава, якому 28 років, втратив свідомість після поразки нокаутом у восьмому раунді від Йоджі Сайто.

Уракава лідирував за очками по ходу боя, але пропустив фатальний удар. Після бою японця доставили в лікарню, де діагностували краніотомію через субдуральну гематому. Він помер 9 серпня на лікарняному ліжку.

Уракава за свою кар'єру виграв 10 боїв, сім нокаутами, та чотири рази програв.

Котарі, якому також 28 років, втратив свідомість після нічиєї в 12-раундовому бою за титул OPBF у суперлегкій вазі проти Ямато Хата. Після бою йому провели операцію, але 8 серпня він помер.

Котарі в боксі виграв вісім боїв, п'ять достроково, двічі програв, ще двічі звів бій унічию.

Ямато Хата, який завдав травм Котарі, також госпіталізований та перебуває в комі.

Нагадаємо, раніше Тоні Белью оцінив шанси Мозеса Ітауми в бою проти Олександра Усика.

Усик раніше надихнув відомого автора на нову пісню.

смерть Японія бокс професійний бокс боксер
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
