Главная Спорт Два человека умерли, один в коме — в Японии прошло шоу по боксу

Два человека умерли, один в коме — в Японии прошло шоу по боксу

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 10:22
Трагедия в Токио — двое боксеров погибли, еще один в коме после своих поединков
Шигетоши Котари. Фото: WBO

В Токио 2 августа состоялось боксерское шоу, которое трагически завершилось. Двое боксеров умерло после турнира.

Еще один находится в коме, сообщил портал Ring Magazine.

Хиромаса Уракава
Хиромаса Уракава. Фото: instagram.com/supremeboxing

В Японии турнир по боксу стал трагическим

Известно, что двое японских боксеров Хиромаса Уракава и Шигетоши Котари умерли от черепно-мозговых травм, полученных во время боев на турнире в зале Коракуэн.

Легковес Уракава, которому 28 лет, потерял сознание после поражения нокаутом в восьмом раунде от Йоджи Сайто.

Уракава лидировал по очкам по ходу боя, но пропустил роковой удар. После боя японца доставили в больницу, где диагностировали краниотомию из-за субдуральной гематомы. Он умер 9 августа на больничной койке.

Уракава за свою карьеру выиграл 10 боев, семь нокаутами, и четыре раза проиграл.

Котари, которому также 28 лет, потерял сознание после ничьей в 12-раундовом бою за титул OPBF в суперлегком весе против Ямато Хата. После боя ему провели операцию, но 8 августа он умер.

Котари в боксе выиграл восемь боев, пять досрочно, дважды проиграл, еще дважды свел бой вничью.

Ямато Хата, который нанес травмы Котари, также госпитализирован и находится в коме.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
