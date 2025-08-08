Горовой с помощью ИИ оживил Франко и Шевченко в песне об Усике

Руслан Горовой регулярно помогает жителям Киевской области. Фото: Telegram

Известный украинский волонтер, писатель, поэт и телеведущий Руслан Горовой выпустил клип на свою новую песню "Вусики". Одним из источников вдохновения для автора стала знаменитая фраза Александра Усика.

В клипе на эту композицию "снялись" как деятели украинской культуры, так и мировые звезды шоу-бизнеса, а также королева Елизавета II, сообщает портал Новини.LIVE.

Руслан Горовой сделал новый подарок своим поклонникам и ценителям украинской музыки. На YouTube-канале автора опубликован клип на песню "Вусики". Слова к композиции написал сам волонтер, автором музыки является Евгений Соколов. Судя по тексту, влияние на трек оказал и чемпион мира по боксу Александр Усик.

Как Горовой превратил фразу Усика в песню

Ироничный текст композиции призывает мужчин сохранять брутальную растительность на лице, однако идея этого хулиганского шедевра явно глубже. Фраза "Don’t push the vusyky" не только дополняет название трека, но и звучит в припеве песни.

Впрочем, в клипе самого Александра Усика нет, зато там оказались многие звезды мирового шоу-бизнеса, известные и легендарные музыканты. Все они танцуют под музыку, что стало доступным с помощью искусственного интеллекта. Также в клипе "снялись" исторические деятели и даже Иван Франко с Тарасом Шевченко — такими их еще точно никто не видел.

Композиция в легкой сатирической форме говорит о мужской брутальности и важности самовыражения. При этом трек несет в себе больше, чем просто юмор — это культурный микс, где переплетаются реальность и воображение, современность и вечные символы.

