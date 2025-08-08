Команда Усика высказалась о том, что Турки не будет платить деньги за бой с Паркером

Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик оказался в сложной ситуации. Дело в том, что Всемирная боксерская организация (WBO) требует от него бой против обязательного претендента Джозефа Паркера, но инвестор Турки Аль аш-Шейх не хочет платить за этот поединок.

О нежелании Турки высказался в интервью World Boxing News директор команды Усика Сергей Лапин.

Что у Усика думают о реакции Турки

Лапин заявил, что организаторы из Саудовской Аравии имеют полное право самостоятельно решать, какие бои проводить. Поэтому эти решения лично принимает Аль аш-Шейх.

Лапин выразил благодарность Турки за организацию двух зрелищных боев Усика против Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии, которые были проведены на самом высоком уровне.

Также директор команды добавил, что команда Усика будет действовать в зависимости от обстоятельств и пожеланий самого чемпиона, отметив, что все решения являются частью рабочих процессов.

Сейчас переговоры по бою Усик — Паркер еще не начинались, поскольку украинец отдыхает после боя с Даниэлем Дюбуа.

Аль аш-Шейх видит следующим соперником Усика британского 20-летнего проспекта Мозеса Итауму, который 16 августа встретится с Диллианом Уайтом.

Напомним, ранее стало известно, что Итаума за следующий бой получит самый большой гонорар в карьере.

Усик также раздумывает над поединком против ютубера Джейка Пола в ММА.