Команда Усика высказалась о том, что Турки не будет платить деньги за бой с Паркером

У Усика рассказали о нежелании Турки платить за бой с Паркером
Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик оказался в сложной ситуации. Дело в том, что Всемирная боксерская организация (WBO) требует от него бой против обязательного претендента Джозефа Паркера, но инвестор Турки Аль аш-Шейх не хочет платить за этот поединок.
О нежелании Турки высказался в интервью World Boxing News директор команды Усика Сергей Лапин.
Что у Усика думают о реакции Турки
Лапин заявил, что организаторы из Саудовской Аравии имеют полное право самостоятельно решать, какие бои проводить. Поэтому эти решения лично принимает Аль аш-Шейх.
Лапин выразил благодарность Турки за организацию двух зрелищных боев Усика против Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии, которые были проведены на самом высоком уровне.
Также директор команды добавил, что команда Усика будет действовать в зависимости от обстоятельств и пожеланий самого чемпиона, отметив, что все решения являются частью рабочих процессов.
Сейчас переговоры по бою Усик — Паркер еще не начинались, поскольку украинец отдыхает после боя с Даниэлем Дюбуа.
Аль аш-Шейх видит следующим соперником Усика британского 20-летнего проспекта Мозеса Итауму, который 16 августа встретится с Диллианом Уайтом.
Напомним, ранее стало известно, что Итаума за следующий бой получит самый большой гонорар в карьере.
Усик также раздумывает над поединком против ютубера Джейка Пола в ММА.
Читайте Новини.LIVE!