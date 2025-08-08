Команда Усика висловилась про те, що Туркі не платитиме гроші за бій з Паркером

Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик опинився в складній ситуації. Річ у тому, що Всесвітня боксерська організація (WBO) вимагає від нього бій проти обов'язкового претендента Джозефа Паркера, але інвестор Туркі Аль аш-Шейх не хоче платити за цей поєдинок.

Про небажання Туркі висловився в інтерв’ю World Boxing News директор команди Усика Сергій Лапін.

Олександр Усик. Фото: Reuters

Що в Усика думають про реакцію Туркі

Лапін заявив, що організатори із Саудівської Аравії мають повне право самостійно вирішувати, які бої проводити. Тому ці рішення особисто ухвалює Аль аш-Шейх.

Лапін висловив подяку Туркі за організацію двох видовищних боїв Усика проти Тайсона Ф’юрі в Саудівській Аравії, які були проведені на найвищому рівні.

Також директор команди додав, що команда Усика діятиме залежно від обставин і побажань самого чемпіона, наголосивши, що всі рішення є частиною робочих процесів.

Наразі, переговори по бою Усик — Паркер ще не починались, оскільки українець ще відпочиває після бою з Даніелем Дюбуа.

Аль аш-Шейх бачить наступним суперником Усика британського 20-річного проспекта Мозеса Ітауму, який 16 серпня зустрінеться з Ділліаном Вайтом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ітаума за наступний бій отримає найбільший гонорар в кар'єрі.

Усик також роздумує над поєдинком проти ютубера Джейка Пола в ММА.