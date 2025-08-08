Горовий за допомогою ШІ оживив Франка та Шевченка в пісні про Усика

Руслан Горовий регулярно допомагає жителям Київської області. Фото: Telegram

Відомий український волонтер, письменник, поет та телеведучий Руслан Горовий випустив кліп на свою нову пісню "Вусики". Одним із джерел натхнення для автора стала знаменита фраза Олександра Усика.

У кліпі на цю композицію "знялися" як діячі української культури, так і світові зірки шоубізнесу, а також королева Єлизавета II, повідомляє портал Новини.LIVE.

Руслан Горовий зробив новий подарунок своїм шанувальникам та поціновувачам української музики. На YouTube-каналі автора опубліковано кліп на пісню "Вусики". Слова до композиції написав сам волонтер, автором музики є Євген Соколов. Судячи з тексту, вплив на трек справив й чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

Як Горовий перетворив фразу Усика на пісню

Іронічний текст композиції закликає чоловіків зберігати брутальну рослинність на обличчі, проте ідея цього хуліганського шедевра явно глибша. Фраза "Don't push the vusyky" не тільки доповнює назву треку, а й звучить у приспіві пісні.

Утім, у кліпі самого Олександра Усика немає, натомість там опинилося чимало зірок світового шоубізнесу, відомі та легендарні музиканти. Усі вони танцюють під музику, що стало доступним за допомогою штучного інтелекту. Також у кліпі "знялися" історичні діячі та навіть Іван Франко з Тарасом Шевченком — такими їх ще точно ніхто не бачив.

Композиція в легкій сатиричній формі говорить про чоловічу брутальність та важливість самовираження. При цьому трек несе в собі більше, ніж просто гумор — це культурний мікс, де переплітаються реальність та уява, сучасність і вічні символи.

