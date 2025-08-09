Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Белью оценил шансы Итаумы в бою с Усиком

Белью оценил шансы Итаумы в бою с Усиком

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 15:01
Белью объяснил, почему Итаума не готов к бою с Усиком
Александр Усик перед боем. Фото: instagram.com/usykaa/

Бывший чемпион мира Тони Белью высказал свое мнение о гипотетическом поединке между абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и 20-летним британцем Мозесом Итаумой.

По его словам, этот бой пока преждевременен для молодого таланта, сообщает Seconds Out.

Реклама
Читайте также:

Эксперт отметил, что Итаума обладает уникальными способностями и компенсирует нехватку опыта высоким уровнем мастерства. Однако, по его мнению, этого недостаточно для выхода на ринг против действующего короля дивизиона. 

Мозес Итаума
Мозес Итаума (слева) на тренировке. Фото: instagram.com/m.itauma/

Усик будет фаворитом боя с Итаумой

Белью подчеркнул, что отсутствие опыта в затяжных боях станет серьезным минусом для британца. Итаума пока ни разу не проводил на ринге больше семи раундов, что, по словам экс-чемпиона, критично в бою с таким соперником как Усик.

В ближайшее время британец проведет бой с Диллианом Уайтом 16 августа. Усик же в июле уверенно защитил титулы, нокаутировав Даниэля Дюбуа.

"Я не думаю, что кто-то другой имеет такую реальную способность. То, чего Мозесу не хватает в опыте, он компенсирует умением. Он ни в коем случае не готов к Александру Усику. Человек, который не проходил более шести или семи раундов, ни в коем случае не готов", — сказал Белью. 

Напомним, Александру Усику уже назначили нового соперника, известна и возможная дата поединка. 

Однако в Саудовской Аравии не хотят оплачивать это противостояние, там видят новым соперником украинца как раз Итауму. 

Мозес получит огромный гонорар в случае, если его бой с Александром Усиком все же состоится. 

спорт Александр Усик бокс Джозеф Паркер Мозес Итаума
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации