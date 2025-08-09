Белью объяснил, почему Итаума не готов к бою с Усиком

Александр Усик перед боем. Фото: instagram.com/usykaa/

Бывший чемпион мира Тони Белью высказал свое мнение о гипотетическом поединке между абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и 20-летним британцем Мозесом Итаумой.

По его словам, этот бой пока преждевременен для молодого таланта, сообщает Seconds Out.

Эксперт отметил, что Итаума обладает уникальными способностями и компенсирует нехватку опыта высоким уровнем мастерства. Однако, по его мнению, этого недостаточно для выхода на ринг против действующего короля дивизиона.

Мозес Итаума (слева) на тренировке. Фото: instagram.com/m.itauma/

Усик будет фаворитом боя с Итаумой

Белью подчеркнул, что отсутствие опыта в затяжных боях станет серьезным минусом для британца. Итаума пока ни разу не проводил на ринге больше семи раундов, что, по словам экс-чемпиона, критично в бою с таким соперником как Усик.

В ближайшее время британец проведет бой с Диллианом Уайтом 16 августа. Усик же в июле уверенно защитил титулы, нокаутировав Даниэля Дюбуа.

"Я не думаю, что кто-то другой имеет такую реальную способность. То, чего Мозесу не хватает в опыте, он компенсирует умением. Он ни в коем случае не готов к Александру Усику. Человек, который не проходил более шести или семи раундов, ни в коем случае не готов", — сказал Белью.

Напомним, Александру Усику уже назначили нового соперника, известна и возможная дата поединка.

Однако в Саудовской Аравии не хотят оплачивать это противостояние, там видят новым соперником украинца как раз Итауму.

Мозес получит огромный гонорар в случае, если его бой с Александром Усиком все же состоится.