Белью пояснив, чому Ітаума не готовий до бою з Усиком

Колишній чемпіон світу Тоні Белью висловив свою думку щодо гіпотетичного поєдинку між абсолютним чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком та 20-річним британцем Мозесом Ітаумою.

За його словами, цей бій поки передчасний для молодого таланту, повідомляє Seconds Out.

Експерт зазначив, що Ітаума володіє унікальними здібностями та компенсує брак досвіду високим рівнем майстерності. Однак, на його думку, цього недостатньо для виходу на ринг проти чинного короля дивізіону.

Усик буде фаворитом бою з Ітаумою

Белью підкреслив, що відсутність досвіду в затяжних боях стане серйозним мінусом для британця. Ітаума поки жодного разу не проводив на рингу понад сім раундів, що, за словами ексчемпіона, критично в бою з таким суперником як Усик.

Найближчим часом британець проведе бій із Ділліаном Вайтом 16 серпня. Усик же в липні впевнено захистив титули, нокаутувавши Даніеля Дюбуа.

"Я не думаю, що хтось інший має таку реальну здатність. Те, чого Мозесу не вистачає в досвіді, він компенсує вмінням. Він у жодному разі не готовий до Олександра Усика. Людина, яка не проходила більш як шість або семи раундів, у жодному разі не готова", — сказав Белью.

Нагадаємо, Олександру Усику вже призначили нового суперника, відома та можлива дата поєдинку.

Однак у Саудівській Аравії не хочуть оплачувати це протистояння, там бачать новим суперником українця якраз Ітауму.

Мозес отримає величезний гонорар у разі, якщо його бій з Олександром Усиком все ж відбудеться.