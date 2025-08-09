Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Белью оцінив шанси Ітауми в бою з Усиком

Белью оцінив шанси Ітауми в бою з Усиком

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 15:01
Белью пояснив, чому Ітаума не готовий до бою з Усиком
Олександр Усик перед боєм. Фото: instagram.com/usykaa/

Колишній чемпіон світу Тоні Белью висловив свою думку щодо гіпотетичного поєдинку між абсолютним чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком та 20-річним британцем Мозесом Ітаумою.

За його словами, цей бій поки передчасний для молодого таланту, повідомляє Seconds Out.

Реклама
Читайте також:

Експерт зазначив, що Ітаума володіє унікальними здібностями та компенсує брак досвіду високим рівнем майстерності. Однак, на його думку, цього недостатньо для виходу на ринг проти чинного короля дивізіону.

Мозес Итаума
Мозес Ітаума (ліворуч) на тренуванні. Фото: instagram.com/m.itauma/

Усик буде фаворитом бою з Ітаумою

Белью підкреслив, що відсутність досвіду в затяжних боях стане серйозним мінусом для британця. Ітаума поки жодного разу не проводив на рингу понад сім раундів, що, за словами ексчемпіона, критично в бою з таким суперником як Усик.

Найближчим часом британець проведе бій із Ділліаном Вайтом 16 серпня. Усик же в липні впевнено захистив титули, нокаутувавши Даніеля Дюбуа.

"Я не думаю, що хтось інший має таку реальну здатність. Те, чого Мозесу не вистачає в досвіді, він компенсує вмінням. Він у жодному разі не готовий до Олександра Усика. Людина, яка не проходила більш як шість або семи раундів, у жодному разі не готова", — сказав Белью.

Нагадаємо, Олександру Усику вже призначили нового суперника, відома та можлива дата поєдинку.

Однак у Саудівській Аравії не хочуть оплачувати це протистояння, там бачать новим суперником українця якраз Ітауму.

Мозес отримає величезний гонорар у разі, якщо його бій з Олександром Усиком все ж відбудеться.

спорт Олександр Усик бокс Джозеф Паркер Мозес Ітаума
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації