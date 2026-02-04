Відео
Головна Спорт Джервонта Девіс знову в розшуку після виходу під заставу

Джервонта Девіс знову в розшуку після виходу під заставу

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 09:01
Джервонту Девіса знову розшукують через дні після звільнення
Джервонта Девіс перед боєм. Фото: Al Bello/Getty Images

Поліція штату Мериленд розшукує непереможеного американського боксера Джервонту Девіса. Менше ніж тиждень тому спортсмен був звільнений під заставу в розмірі 16 тисяч доларів у Маямі.

Там Девіс проходив у справі, пов'язаній з інцидентом домашнього насильства, повідомляє TMZ.

Читайте також:

У вівторок, 3 лютого, суд Балтімора видав ордер на арешт Джервонти Девіса в рамках іншого провадження. Йдеться про справу 2023 року, за якою боксер отримав умовний термін за дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими, і тепер суд розглядає можливу заміну цього покарання на реальне позбавлення волі.

Джервонта Дэвис
Джервонта Девіс (ліворуч) і Джейк Пол. Фото: Leonardo Fernandez/Getty Images

Два штати, декілька кримінальних епізодів

У Флориді Джервонту Девіса затримали за звинуваченнями в домашньому насильстві, незаконному позбавленні волі та спробі викрадення. Після арешту в Маямі він вийшов під заставу, проте майже відразу зіткнувся з новими юридичними проблемами вже в іншому штаті.

Подальша доля боксера тепер залежить від рішень судів одразу у двох юрисдикціях. Ситуація залишається невизначеною, а можливе порушення умов умовного терміну в Мериленді може серйозно вплинути не лише на його правовий статус, а й на продовження професійної кар'єри.

Останній у кар'єрі бій Девіс провів ще в березні 2025 року проти Ламонта Роуча-молодшого. За підсумками того поєдинку було зафіксовано нічию, яка досі вважається спірним результатом не на користь Джервонти.

скандал спорт поліція бокс Джервонта Девіс
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
