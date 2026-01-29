Джервонту Девіса затримали після тижневих пошуків поліції

Джервонта Девіс на тренуванні. Фото: instagram.com/gervontaa/

Непереможений американський боксер Джервонта Девіс був заарештований поліцією штату Флорида. Раніше правоохоронні органи округу Маямі Дейд видали ордер на його затримання у справі.

Арешт Девіса пов'язаний із нападом на колишню дівчину спортсмена Кортні Россел, повідомляє BoxingScene.

За версією слідства, інцидент стався 27 жовтня 2025 року в чоловічому клубі в Маямі Гарденс, де Россел працювала офіціанткою у VIP-зоні. Девіс, як стверджується, напав на неї в підсобному приміщенні без камер, після чого вивів через службовий вихід на стоянку та побив.

Джервонта Девіс на пробіжці. Фото: instagram.com/gervontaa/

Що загрожує Джервонті Девісу

Після вивчення записів відеоспостереження поліція визнала свідчення потерпілої підтвердженими та оголосила боксера в розшук. Після двох тижнів пошуків ексчемпіона WBA затримали в Маямі без опору, коли він виходив із магазину.

Девісу висунуто звинувачення за трьома пунктами, включно з нанесенням побоїв, незаконним позбавленням волі та спробою викрадення. Через цю справу боксер позбувся титулу та найприбутковішого бою в кар'єрі, а суд, як очікується, розгляне питання про його звільнення під заставу в розмірі 16 тисяч доларів.

