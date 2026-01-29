Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Джервонту Дэвиса арестовали в США — что известно

Джервонту Дэвиса арестовали в США — что известно

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 11:01
Джервонту Дэвиса задержали после недельных поисков полиции
Джервонта Дэвис на тренировке. Фото: instagram.com/gervontaa/

Непобежденный американский боксер Джервонта Дэвис был арестован полицией штата Флорида. Ранее правоохранительные органы округа Майами Дейд выдали ордер на его задержание по делу.

Арест Дэвиса связан с нападением на бывшую девушку спортсмена Кортни Россел, сообщает BoxingScene.

Реклама
Читайте также:

По версии следствия, инцидент произошел 27 октября 2025 года в мужском клубе в Майами Гарденс, где Россел работала официанткой в VIP зоне. Дэвис, как утверждается, напал на нее в подсобном помещении без камер, после чего вывел через служебный выход на парковку и избил. 

Джервонта Дэвис
Джервонта Дэвис на пробежке. Фото: instagram.com/gervontaa/

Что грозит Джервонте Дэвису

После изучения записей видеонаблюдения полиция сочла показания потерпевшей подтвержденными и объявила боксёра в розыск. После двух недель поисков экс чемпион WBA был задержан в Майами без сопротивления, когда выходил из магазина.

Дэвису предъявлены обвинения по трем пунктам, включая нанесение побоев, незаконное лишение свободы и попытку похищения. Из-за этого дела боксер лишился титула и самого прибыльного боя в карьере, а суд, как ожидается, рассмотрит вопрос о его освобождении под залог в размере 16 тысяч долларов. 

Напомним, известный португальский футболист Криштиану Роналду оказался под шквалом критики из-за заявления Манише.  

Украинская спортсменка Юлия Левченко одержала впечатляющую победу в немецком Котбусе. 

США спорт бокс арест Джервонта Девис
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации