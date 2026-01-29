Джервонту Дэвиса задержали после недельных поисков полиции

Джервонта Дэвис на тренировке. Фото: instagram.com/gervontaa/

Непобежденный американский боксер Джервонта Дэвис был арестован полицией штата Флорида. Ранее правоохранительные органы округа Майами Дейд выдали ордер на его задержание по делу.

Арест Дэвиса связан с нападением на бывшую девушку спортсмена Кортни Россел, сообщает BoxingScene.

По версии следствия, инцидент произошел 27 октября 2025 года в мужском клубе в Майами Гарденс, где Россел работала официанткой в VIP зоне. Дэвис, как утверждается, напал на нее в подсобном помещении без камер, после чего вывел через служебный выход на парковку и избил.

Джервонта Дэвис на пробежке. Фото: instagram.com/gervontaa/

Что грозит Джервонте Дэвису

После изучения записей видеонаблюдения полиция сочла показания потерпевшей подтвержденными и объявила боксёра в розыск. После двух недель поисков экс чемпион WBA был задержан в Майами без сопротивления, когда выходил из магазина.

Дэвису предъявлены обвинения по трем пунктам, включая нанесение побоев, незаконное лишение свободы и попытку похищения. Из-за этого дела боксер лишился титула и самого прибыльного боя в карьере, а суд, как ожидается, рассмотрит вопрос о его освобождении под залог в размере 16 тысяч долларов.

