Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Джервонта Дэвис снова в розыске после выхода под залог

Джервонта Дэвис снова в розыске после выхода под залог

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 09:01
Джервонту Дэвиса снова разыскивают спустя дни после освобождения
Джервонта Дэвис перед боем. Фото: Al Bello/Getty Images

Полиция штата Мэриленд разыскивает непобежденного американского боксера Джервонту Дэвиса. Менее недели назад спортсмен был освобожден под залог в размере 16 тысяч долларов в Майами.

Там Дэвис проходил по делу, связанному с инцидентом домашнего насилия, сообщает TMZ

Реклама
Читайте также:

Во вторник, 3 февраля, суд Балтимора выдал ордер на арест Джервонты Дэвиса в рамках другого производства. Речь идет о деле 2023 года, по которому боксер получил условный срок за дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, и теперь суд рассматривает возможную замену этого наказания на реальное лишение свободы. 

Джервонта Дэвис
Джервонта Дэвис (слева) и Джейк Пол. Фото: Leonardo Fernandez/Getty Images

Два штата, несколько уголовных эпизодов

Во Флориде Джервонта Дэвис был задержан по обвинениям в домашнем насилии, незаконном лишении свободы и попытке похищения. После ареста в Майами он вышел под залог, однако почти сразу столкнулся с новыми юридическими проблемами уже в другом штате.

Дальнейшая судьба боксера теперь зависит от решений судов сразу в двух юрисдикциях. Ситуация остается неопределенной, а возможное нарушение условий условного срока в Мэриленде может серьезно повлиять не только на его правовой статус, но и на продолжение профессиональной карьеры.  

Последний в карьере бой Дэвис провел еще в марте 2025 года против Ламонта Роуча-младшего. По итогам того поединка была зафиксирована ничья, которая до сих пор считается спорным результатом не в пользу Джервонты. 

Напомним, в Украине можно будет в прямом эфире посмотреть торжественную церемонию Открытия зимней Олимпиады-2026.

Первое знакомство с болельщиками амстердамского "Аякса" привело жену Александра Зинченко в состояние легкого шока из-за сообщений в соцсетях

скандал спорт полиция бокс Джервонта Девис
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации