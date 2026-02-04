Джервонту Дэвиса снова разыскивают спустя дни после освобождения

Джервонта Дэвис перед боем. Фото: Al Bello/Getty Images

Полиция штата Мэриленд разыскивает непобежденного американского боксера Джервонту Дэвиса. Менее недели назад спортсмен был освобожден под залог в размере 16 тысяч долларов в Майами.

Там Дэвис проходил по делу, связанному с инцидентом домашнего насилия, сообщает TMZ.

Во вторник, 3 февраля, суд Балтимора выдал ордер на арест Джервонты Дэвиса в рамках другого производства. Речь идет о деле 2023 года, по которому боксер получил условный срок за дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, и теперь суд рассматривает возможную замену этого наказания на реальное лишение свободы.

Джервонта Дэвис (слева) и Джейк Пол. Фото: Leonardo Fernandez/Getty Images

Два штата, несколько уголовных эпизодов

Во Флориде Джервонта Дэвис был задержан по обвинениям в домашнем насилии, незаконном лишении свободы и попытке похищения. После ареста в Майами он вышел под залог, однако почти сразу столкнулся с новыми юридическими проблемами уже в другом штате.

Дальнейшая судьба боксера теперь зависит от решений судов сразу в двух юрисдикциях. Ситуация остается неопределенной, а возможное нарушение условий условного срока в Мэриленде может серьезно повлиять не только на его правовой статус, но и на продолжение профессиональной карьеры.

Последний в карьере бой Дэвис провел еще в марте 2025 года против Ламонта Роуча-младшего. По итогам того поединка была зафиксирована ничья, которая до сих пор считается спорным результатом не в пользу Джервонты.

