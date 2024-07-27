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Екскомандир Азову Жорін розкритикував відкриття Олімпіади в Парижі

27 липня 2024 22:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Максим Жорін розкритикував відкриття Олімпійських ігор у Парижі за травесті-шоу
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Telegram/MaksymZhorin
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін розкритикував відкриття Олімпійських ігор у Парижі. Він наголосив, що спортивна подія — це про змагання та досягнення, а не про "рівність" та трансгендерів.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у неділю, 27 липня.

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За словами військового, "травесті-шоу", яке було замість відкриття Олімпіади, — це "демонстрація викривленої реальності та підміни цінностей в сучасному західному світі".

"Виглядало це гидко та смішно, але насправді тут не до сміху, бо загрози та виклики майбутнього зовсім не смішні. Очевидно, що якщо Європа не прокинеться й не почне лікуватись від усього цього, на неї чекає дуже сумний фінал", — вважає Жорін.

Він пише, що такими темпами з наступної Олімпіади мають зробити ЛГБТ-фестиваль, скасувавши призові місця, щоб ніхто не відчув себе "нерівним".

Нагадаємо, 26 липня у французькій столиці — Парижі офіційно стартували Олімпійські ігри-2024. Олімпійський вогонь запалили та помістили на повітряну кулю, що пролетіла над містом.

Також на Олімпійських іграх є селище спортсменів. Їхній спокій оберігають як "зіницю ока". Там живуть зірки світового спорту. Цього року там також є українські олімпійці

спорт ЛГБТ Олімпійські ігри Париж полк "Азов" Олімпіада-2024 олімпіада спортсмени Максим Жорін

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