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Экс-командир Азова Жорин раскритиковал открытие Олимпиады в Париже

27 июля 2024 22:32
Виктория Козырь - редактор
Максим Жорин раскритиковал открытие Олимпийских игр в Париже за травести-шоу
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: Telegram/MaksymZhorin
Виктория Козырь - редактор

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин подверг критике открытие Олимпийских игр в Париже. Он подчеркнул, что спортивное событие — это о соревнованиях и достижениях, а не о "равенстве" и трансгендерах.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в воскресенье, 27 июля.

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По словам военного, "травести-шоу", которое было вместо открытия Олимпиады, — это "демонстрация искаженной реальности и подмены ценностей в современном западном мире".

"Выглядело это мерзко и смешно, но на самом деле здесь не до смеха, потому что угрозы и вызовы будущего совсем не смешные. Очевидно, что если Европа не проснется и не начнет лечиться от всего этого, ее ждет очень печальный финал", — считает Жорин.

Он пишет, что такими темпами из следующей Олимпиады должны сделать ЛГБТ-фестиваль, отменив призовые места, чтобы никто не почувствовал себя "неравным".

Напомним, 26 июля во французской столице — Париже официально стартовали Олимпийские игры-2024. Олимпийский огонь зажгли и поместили на воздушный шар, пролетевший над городом.

Также на Олимпийских играх есть поселок спортсменов. Их покой оберегают как "зеницу ока". Там живут звезды мирового спорта. В этом году там также есть украинские олимпийцы.

спорт ЛГБТ Олимпийские игры Париж полк "Азов" Олимпиада-2024 олимпиада спортсмены Максим Жорин

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