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Еліна Світоліна перемогла американку Джессіку Пегулу та вийшла у третій раунд Олімпіади-2024

30 липня 2024 01:25
Чекарьова Марія - редактор
Еліна Світоліна перемогла у другому раунді Олімпіади-2024
Еліна Світоліна. Фото: Rob Carr
Чекарьова Марія - редактор

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу над Джессікою Пегулою у другому раунді одиночних змагань Олімпіади-2024. Спортсменка обіграла свою суперницю з рахунком 2:1 за сетами.

Про це у вівторок, 30 липня, повідомило "Суспільне Спорт".

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На етапі стартової партії між спортсменками точилася запекла боротьба за першість. Обидві по черзі ставали лідерками та обмінялися брейками, але Світоліна все ж утримала мінімальну перевагу — 4:3.

Пегулі вдалося виграти три гейми та закрити з рахунком 6:3 партію після 40 хвилин на корті, однак за пів години настуного сету Світоліна вирвалася вперед із рахунком 6:1. У дев'ятому ж геймі українка поставила фінальну крапку, остаточно затвердивши свою перемогу рахунком 6:3.

Загалом за одну годину та 49 хвилин, які тривав матч, Світоліна вибила 30 віннерів і три подачі навиліт.

Завдяки перемозі Еліна Світоліна в матчі другого кола тенісистка вийшла в 1/8 фіналу. Також у третьому раунді Олімпіади-2024 зіграє ще одна українка Марта Костюк. Наступною суперницею Світоліної стане десята ракетка світу — чешка Барбара Крейчікова.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2024 вперше з лютого 2023 року зіграли разом Магда Костюк і Даяна Ястремська. Суперницями українок стали Магда Лінетт і Аліція Росольська. Українки здобули перемогу. У наступному матчі вони зустрінуться з тайванським дуетом Се Шувей та Цзао Цзяї.

Також ми повідомляли, що Ольга Харлан перемогла у бронзовому фіналі з фехтування на шаблі серед жінок. Спортсменка принесла Україні першу медаль Олімпіади-2024.

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