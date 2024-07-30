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Элина Свитолина победила американку Джессику Пегулу и вышла в третий раунд Олимпиады-2024

30 июля 2024 01:25
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Элина Свитолина победила во втором раунде Олимпиады-2024
Элина Свитолина. Фото: Rob Carr
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над Джессикой Пегулой во втором раунде одиночных соревнований Олимпиады-2024. Спортсменка обыграла свою соперницу со счетом 2:1 по сетам.

Об этом во вторник, 30 июля, сообщило "Суспільне Спорт".

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На этапе стартовой партии между спортсменками шла ожесточенная борьба за первенство. Обе поочередно становились лидерами и обменялись брейками, но Свитолина все же удержала минимальное преимущество — 4:3.

Пегуле удалось выиграть три гейма и закрыть со счетом 6:3 партию после 40 минут на корте, однако через полчаса следующего сета Свитолина вырвалась вперед со счетом 6:1. В девятом же гейме украинка поставила финальную точку, окончательно утвердив свою победу счетом 6:3.

В общей сложности за час и 49 минут, в течение которых длился матч, Свитолина выбила 30 виннеров и три подачи навылет.

Благодаря победе в матче второго круга теннисистка вышла в 1/8 финала. Также в третьем раунде Олимпиады-2024 сыграет еще одна украинка Марта Костюк. Следующей соперницей Светолиной станет десятая ракетка мира — чешка Барбара Крейчикова.

Напомним, на Олимпиаде-2024 впервые с февраля 2023 года сыграли вместе Магда Костюк и Даяна Ястремская. Соперницами украинок стали Магда Линетт и Алиция Росольская. Украинки одержали победу. В следующем матче они встретятся с тайваньским дуэтом Сэ Шувэй и Цзао Цзяи.

Также мы сообщали, что Ольга Харлан победила в бронзовом финале по фехтованию на сабле среди женщин. Спортсменка принесла Украине первую медаль Олимпиады-2024.

спорт Олимпийские игры Элина Свитолина Теннис Олимпиада-2024

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