На Олімпійських іграх-2024 два українські дуети перемогли у першому колі у тенісі

Даяна Ястремська та Марта Костюк. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх завершилися матчі першого кола у парному розряді. Україну на цьому етапі представили два дуети.

Сестри Людмила та Надія Кіченок знову виступили разом, і також дует склали Марта Костюк та Даяна Ястремська, повідомив портал Новини.LIVE.

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Українки вже зустрічалися із цими суперницями на турнірі у Берліні у червні і тоді у чвертьфіналі перемогли китаянки.

Матч тривав 1 годину 21 хвилину, протягом яких українки не подавали ейсів, зробили дві подвійні помилки та реалізували п'ять із 11 брейк-пойнтів.

Китаянки двічі подали на виліт, зробили дві подвійні помилки та використали один із двох брейк-пойнтів.

Зазначимо, що для сестер Кіченок Олімпіада у Парижі стала третьою у кар'єрі.

Сестри Кіченок у матчі з китаянками. Фото: Reuters

Марта Костюк/Даяна Ястремська (Україна) — Магда Лінетт/Аліція Росольська (Польща) — 6:4, 6:1

Українки вперше разом грали з лютого 2023 року та вперше перемогли з січня 2022 року.

Матч тривав 1 годину 7 хвилин, за які українки один раз подали навиліт. Припустилися чотирьох подвійних помилок і використали п'ять із дев'яти брейків.

Лінетт та Росольська тричі подали навиліт, не робили подвійних помилок і реалізували свій єдиний брейк.

У наступному матчі українки зустрінуться із дуетом Се Шувей та Цзао Цзяї з Тайваню.

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