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Дует Костюк — Ястремська та сестри Кіченок пробилися в друге коло Олімпіади в парному тенісі

29 липня 2024 21:42
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
На Олімпійських іграх-2024 два українські дуети перемогли у першому колі у тенісі
Даяна Ястремська та Марта Костюк. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олімпійських іграх завершилися матчі першого кола у парному розряді. Україну на цьому етапі представили два дуети.

Сестри Людмила та Надія Кіченок знову виступили разом, і також дует склали Марта Костюк та Даяна Ястремська, повідомив портал Новини.LIVE.

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Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) — Ван Сіньюй/Чжен Сайсай (Китай) — 6:1, 6:4

Українки вже зустрічалися із цими суперницями на турнірі у Берліні у червні і тоді у чвертьфіналі перемогли китаянки.

Матч тривав 1 годину 21 хвилину, протягом яких українки не подавали ейсів, зробили дві подвійні помилки та реалізували п'ять із 11 брейк-пойнтів.

Китаянки двічі подали на виліт, зробили дві подвійні помилки та використали один із двох брейк-пойнтів.

Зазначимо, що для сестер Кіченок Олімпіада у Парижі стала третьою у кар'єрі.

Сестри Кіченок вийшли до другого кола Олімпіади
Сестри Кіченок у матчі з китаянками. Фото: Reuters

Марта Костюк/Даяна Ястремська (Україна) — Магда Лінетт/Аліція Росольська (Польща) — 6:4, 6:1

Українки вперше разом грали з лютого 2023 року та вперше перемогли з січня 2022 року.

Матч тривав 1 годину 7 хвилин, за які українки один раз подали навиліт. Припустилися чотирьох подвійних помилок і використали п'ять із дев'яти брейків.

Лінетт та Росольська тричі подали навиліт, не робили подвійних помилок і реалізували свій єдиний брейк.

У наступному матчі українки зустрінуться із дуетом Се Шувей та Цзао Цзяї з Тайваню.

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Олімпійські ігри Даяна Ястремська Теніс Олімпіада-2024 Марта Костюк українські тенісисти Париж-2024

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