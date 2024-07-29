На Олімпійських іграх-2024 два українські дуети перемогли у першому колі у тенісі

Дует Костюк — Ястремська та сестри Кіченок пробилися в друге коло Олімпіади в парному тенісі
На Олімпійських іграх завершилися матчі першого кола у парному розряді. Україну на цьому етапі представили два дуети.
Сестри Людмила та Надія Кіченок знову виступили разом, і також дует склали Марта Костюк та Даяна Ястремська, повідомив портал Новини.LIVE.
Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) — Ван Сіньюй/Чжен Сайсай (Китай) — 6:1, 6:4
Українки вже зустрічалися із цими суперницями на турнірі у Берліні у червні і тоді у чвертьфіналі перемогли китаянки.
Матч тривав 1 годину 21 хвилину, протягом яких українки не подавали ейсів, зробили дві подвійні помилки та реалізували п'ять із 11 брейк-пойнтів.
Китаянки двічі подали на виліт, зробили дві подвійні помилки та використали один із двох брейк-пойнтів.
Зазначимо, що для сестер Кіченок Олімпіада у Парижі стала третьою у кар'єрі.
Марта Костюк/Даяна Ястремська (Україна) — Магда Лінетт/Аліція Росольська (Польща) — 6:4, 6:1
Українки вперше разом грали з лютого 2023 року та вперше перемогли з січня 2022 року.
Матч тривав 1 годину 7 хвилин, за які українки один раз подали навиліт. Припустилися чотирьох подвійних помилок і використали п'ять із дев'яти брейків.
Лінетт та Росольська тричі подали навиліт, не робили подвійних помилок і реалізували свій єдиний брейк.
У наступному матчі українки зустрінуться із дуетом Се Шувей та Цзао Цзяї з Тайваню.
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