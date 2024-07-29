Олімпійські ігри: Костюк пробилася до третього кола, але Україна втратила Ястремську

Марта Костюк пробилася до третього кола. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх у Парижі відбулися матчі другого кола в одиночному тенісному турнірі. Від України виступили Марта Костюк та Даяна Ястремська.

Костюк змогла пробитися до третього кола, а Ястремська зачохлила ракетку, повідомив портал Новини.LIVE.

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Марта Костюк. Фото: Reuters

Клара Бюрель (Франція) — Марта Костюк (Україна) — 7:6, 6:2

Дівчата раніше не зустрічалися одна з одною. У своєму першому матчі один з одним обидві провели на майданчику 2 години 3 хвилини, де дівчат мали важкий перший сет, який завершився перемогою українки на тайбрейку. У другому було набагато легше, оскільки француженка почала багато помилятися.

Костюк за весь матч не подала жодного ейсу, що не властиве для неї. При цьому українка зробила сім подвійних помилок та використала п'ять із 11 брейків.

Бюрель за матч подала один ейс, зробила дві подвійні помилки та реалізувала три з десяти брейків.

У третьому колі Костюк зіграє із гречанкою Марією Саккарі.

Даяна Ястремська. Фото: Reuters

Каміла Осоріо (Колумбія) — Даяна Ястремська (Україна) — 7:6, 6:4

Ястремська вперше зустрілася з Осоріо і була фаворитом, оскільки значно вища у світовому рейтингу.

Однак за 1 годину 55 хвилин Ястремська е робила ейсів, припустилася однієї подвійної помилки і реалізувала сім з 12 брейк-пойнтів.

Асоріо також не подавала навиліт, зробила вісім подвійних помилок і використала вісім із 17 брейк-пойнтів.

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