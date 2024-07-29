Олимпийские игры: Костюк пробилась в третий круг, но Украина потеряла Ястремскую

Марта Костюк пробилась в третий круг. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Париже прошли матчи второго круга в одиночном теннисном турнире. От Украины выступили Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Костюк смогла пробиться в третий круг, а Ястремская зачехлила ракетку, сообщил портал Новини.LIVE.

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Марта Костюк. Фото: Reuters

Клара Бюрель (Франция) — Марта Костюк (Украина) — 7:6, 6:2

Девушки ранее не встречались друг с другом. В своем первом матче друг с другом обе провели на площадке 2 часа 3 минуты, где у девушек был тяжелый первый сет, завершившийся победой украинки на тайбрейке. Во втором было намного легче, поскольку француженка начала много ошибаться.

Костю за весь матч не подала ни одного эйса, что неприсущее для нее. При этом украинка сделала семь двойных ошибок и использовала пять из 11 брейков.

Бюрель за матч подала один эйс, сделала две двойные ошибки и реализовала три из десяти брейков.

В третьем круге Костюк сыграет с гречанкой Марией Саккари.

Даяна Ястремская. Фото: Reuters

Камила Осорио (Колумбия) — Даяна Ястремская (Украина) — 7:6, 6:4

Ястремская впервые встретилась с Осорио и была фаворитом, поскольку существенно выше в мировой рейтинге.

Однако за 1 час 55 минут Ястремская е делала эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь из 12 брейк-пойнтов.

Осорио также не подавала навылет, сделала восемь двойных ошибок и использовала восемь из 17 брейк-пойнтов.

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