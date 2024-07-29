На Олимпийских играх-2024 два украинских дуэта победили в первом круге в теннисе

Даяна Ястремская и Марта Костюк. Фото: Reuters

На Олимпийских играх завершились матчи первого круга в парном разряде. Украину на этом этапе представили два дуэта.

Сестры Людмила и Надежда Киченок снова выступили вместе, и дуэт составили Марта Костюк и Даяна Ястремская, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) — 6:1, 6:4

Украинки уже встречались с этими соперницами на турнире в Берлине в июне и тогда в четвертьфинале победили китаянки.

Матч продлился 1 час 21 минуту, в течение которых украинки не подавали эйсов, сделали две двойные ошибки и реализовали пять из 11 брейк-пойнтов.

Китаянки дважды подали на вылет, сделали две двойные ошибки и использовали один из двух брейк-пойнтов.

Отметим, что для сестер Киченок Олимпиада в Париже стала третьей в карьере.

Сестры Киченок в матче с китаянками. Фото: Reuters

Марта Костюк/Даяна Ястремская (Украина) — Магда Линетт/Алиция Росольска (Польша) — 6:4, 6:1

Украинки впервые вместе играли с февраля 2023 года и впервые победили с января 2022 года.

Матч длился 1 час 7 минут, за которые украинки один раз подали навылет. Допустили четыре двойные ошибки и использовали пять из девяти брейков.

Линетт и Росольска трижды подали навылет, не делали двойных ошибок и реализовали свой единственный брейк.

В следующем матче украинки встретятся с дуэтом Се Шувэй и Цзао Цзяи из Тайваня.

Напомним, Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца.

Травма Миколенко оказалась серьезной — "Эвертон" ищет замену украинцу.

Харлан уверенно победила экс-россиянку во втором поединке на Олимпиаде-2024.

Дочь Суркиса тайно вышла замуж за футболиста "Динамо" — что известно.

Яремчука в Греции встретили как звезду — украинец подпишет контракт с известным клубом.