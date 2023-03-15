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Ерлінг Холанд розповів, як зумів стати рекордсменом Ліги чемпіонів

15 березня 2023 09:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ерлінг Холанд розповів, як зумів стати рекордсменом ЛЧ
Норвезький форвард "Манчестер Сіті" встановив новий особистий рекорд
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Нападник англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд поділився враженнями від перемоги над німецьким "Лейпцигом" у матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів.

Норвежець забив супернику п'ять голів за 57 хвилин, нагадує офіційний сайт УЄФА.

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Ерлінг Холанд став третім футболістом в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити п'ять голів в одному матчі. До нього таке зуміли зробити лише Ліонель Мессі з "Барселони" та Луїс Адріано з донецького "Шахтаря".

"Втомився святкувати голи"

Норвезький футболіст пішов із поля на 57-й хвилині поєдинку проти "Лейпцига", і після цього "Манчестер Сіті" зумів забити ще один гол. Сам Холанд після фінального свистка був визнаний найкращим футболістом поєдинку.

"У голові повний туман, я взагалі не пам'ятаю, що відбувалося на полі. Не запам'ятав жоден з голів, треба буде переглянути матч. Я просто не замислювався і бив по м'ячу. Втомився святкувати голи в цьому матчі", — зізнався Ерлінг Холанд.

"Працювали над пресингом"

Норвежець не забув подякувати партнерам по команді, які допомогли йому повторити рекорд Ліги чемпіонів. Холанд зізнався, що щасливий грати у єврокубках, це мотивує його та змушує постійно прагнути до прогресу.

"Ми працювали над пресингом на тренуванні. Особливо враховуючи те, що граємо вдома, ми мали чинити тиск, мали бігати. У нас дуже добре виходить, перехопивши м'яч, йти з ним вперед, особливо коли його веде до воріт Кевін Де Брюйне", — розповів Ерлінг Холанд.

Нагадаємо, у сезоні 2022/2023 у чемпіонаті України з футболу наближається до вирішальної стадії боротьби за титул. Оцінюємо шанси команд у боротьбі за золоті медалі турніру.

Тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розкрив секрет результативності Ерлінга Холанда у Лізі чемпіонів.

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