Эрлинг Холанд рассказал, как сумел стать рекордсменом ЛЧ

Эрлинг Холанд рассказал, как сумел стать рекордсменом Лиги чемпионов
Нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд поделился впечатлениями от победы над немецким "Лейпцигом" в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов.
Норвежец забил сопернику пять голов за 57 минут, напоминает официальный сайт УЕФА.
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Эрлинг Холанд стал третьим футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить пять голов в одном матче. До него такое сумели сделать только Лионель Месси из "Барселоны" и Луис Адриано из донецкого "Шахтера".
"Устал праздновать голы"
Норвежский футболист ушел с поля на 57-й минуте поединка против "Лейпцига", и после этого "Манчестер Сити" сумел забить еще только один гол. Сам Холанд после финального свистка был признан лучшим футболистом поединка.
"В голове полный туман, я вообще не помню, что происходило на поле. Не запомнил ни один из голов, надо будет пересмотреть матч. Я просто не задумывался и бил по мячу. Устал праздновать голы в этом матче", — признался Эрлинг Холанд.
"Работали над прессингом"
Норвежец не забыл поблагодарить партнеров по команде, которые помогли ему повторить рекорд Лиги чемпионов. Холанд признался, что счастлив играть в еврокубках, это мотивирует его и заставляет постоянно стремиться к прогрессу.
"Мы работали над прессингом на тренировке. Особенно учитывая то, что играем дома, мы должны были оказывать давление, должны были бегать. У нас очень хорошо получается, перехватив мяч, идти с ним вперед, особенно когда его ведет к воротам Кевин Де Брюйне", — рассказал Эрлинг Холанд.
Напомним, в сезоне 2022/2023 в чемпионате Украины по футболу приближается к решающей стадии борьбы за титул. Оцениваем шансы команд в борьбе за золотые медали турнира.
Тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскрыл секрет результативности Эрлинга Холанда в Лиге чемпионов.