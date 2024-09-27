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Федецький звинуватив Коломойського у ліквідації Дніпра-1

27 вересня 2024 11:18
Сергій Романчук - Редактор
Федецький звинуватив Коломойського у зникненні футбольних клубів
Артем Федецький після виставкового матчу. Фото: УНІАН
Сергій Романчук - Редактор

Колишній захисник збірної України Артем Федецький прокоментував зникнення "Дніпро-1" із футбольної карти України. Експерт звинувачує у цьому колишнього власника клубу Ігоря Коломойського.

Федецький заявив, що Коломойський винен у проблемах одразу кількох українських клубів, повідомляє Sport.ua.

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"Дніпро-1" за підсумками минулого сезону фінішував у верхній частині турнірної таблиці УПЛ та отримав право представляти Україну в єврокубках. Проте вже влітку стало відомо про те, що фінансування клубу припинено. Футболісти, тренери та персонал були звільнені від своїх обов'язків.

Ігор Коломойський
Ігор Коломойський під час судового засідання. Фото: УНІАН

Федецький розкритикував Коломойського

Артем Федецький виступав за декілька команд, фінансування яких залежало від Ігоря Коломойського. Колишній футболіст збірної України вважає, що бізнесмен довів до банкрутства не лише "Дніпро-1", а й "Дніпро", який доходив до фіналу єврокубка.

"Досі не можу зрозуміти, навіщо він довів до банкрутства той справжній "Дніпро", а не "Дніпро-1". Справжнє "Дніпро" з історією та фанатами — це для мене досі залишає неприємні спогади, бо можна було частину боргу сплатити, деяких гравців продати, залишити молодь", — заявив Федецький.

Колишній футболіст вважає, що вболівальники б підтримали команда навіть у Другій лізі. На думку захисника, згодом "Дніпро" знову міг би стати одним із найкращих клубів України.

"Крім "Дніпра" та "Дніпра-1", у Коломойського були "Кривбас", "Волинь", "Арсенал" та "Карпати". І весь час зникали. У період з 2010 по 2013 рік УПЛ була одним з найкращих чемпіонатів "До нас приходили легіонери, які потім грали на найвищому рівні в Європі", — нагадав Федецький.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков може змінити клуб уже наступного літа, якщо "Жирона" не вийде до Ліги чемпіонів.

"Баварія" готується витратити понад 100 млн євро на одного з найкращих футболістів світу.

скандал спорт Ігор Коломойський футбол Дніпро-1 Артем Федецький

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