Федецький звинуватив Коломойського у зникненні футбольних клубів

Федецький звинуватив Коломойського у ліквідації Дніпра-1
Колишній захисник збірної України Артем Федецький прокоментував зникнення "Дніпро-1" із футбольної карти України. Експерт звинувачує у цьому колишнього власника клубу Ігоря Коломойського.
Федецький заявив, що Коломойський винен у проблемах одразу кількох українських клубів, повідомляє Sport.ua.
"Дніпро-1" за підсумками минулого сезону фінішував у верхній частині турнірної таблиці УПЛ та отримав право представляти Україну в єврокубках. Проте вже влітку стало відомо про те, що фінансування клубу припинено. Футболісти, тренери та персонал були звільнені від своїх обов'язків.
Федецький розкритикував Коломойського
Артем Федецький виступав за декілька команд, фінансування яких залежало від Ігоря Коломойського. Колишній футболіст збірної України вважає, що бізнесмен довів до банкрутства не лише "Дніпро-1", а й "Дніпро", який доходив до фіналу єврокубка.
"Досі не можу зрозуміти, навіщо він довів до банкрутства той справжній "Дніпро", а не "Дніпро-1". Справжнє "Дніпро" з історією та фанатами — це для мене досі залишає неприємні спогади, бо можна було частину боргу сплатити, деяких гравців продати, залишити молодь", — заявив Федецький.
Колишній футболіст вважає, що вболівальники б підтримали команда навіть у Другій лізі. На думку захисника, згодом "Дніпро" знову міг би стати одним із найкращих клубів України.
"Крім "Дніпра" та "Дніпра-1", у Коломойського були "Кривбас", "Волинь", "Арсенал" та "Карпати". І весь час зникали. У період з 2010 по 2013 рік УПЛ була одним з найкращих чемпіонатів "До нас приходили легіонери, які потім грали на найвищому рівні в Європі", — нагадав Федецький.
Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков може змінити клуб уже наступного літа, якщо "Жирона" не вийде до Ліги чемпіонів.
"Баварія" готується витратити понад 100 млн євро на одного з найкращих футболістів світу.
Читайте Новини.LIVE!