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Федецкий обвинил Коломойского в ликвидации Днепра-1

27 сентября 2024 11:18
Сергей Романчук - Редактор
Федецкий обвинил Коломойского в исчезновении футбольных клубов
Артем Федецкий после выставочного матча. Фото: УНИАН
Сергей Романчук - Редактор

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал исчезновение "Днепр-1" с футбольной карты Украины. Эксперт обвиняет в этом бывшего владельца клуба Игоря Коломойского.

Федецкий заявил, что Коломойский виноват в проблемах сразу нескольких украинских клубов, сообщает Sport.ua.

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"Днепр-1" по итогам прошлого сезона финишировал в верхней части турнирной таблицы УПЛ и получил право представлять Украину в еврокубках. Однако уже летом стало известно о том, что финансирование клуба прекращено. Футболисты, тренеры и персонал были освобождены от своих обязанностей. 

Игорь Коломойский
Игорь Коломойский во время судебного заседания. Фото: УНИАН

Федецкий раскритиковал Коломойского 

Артем Федецкий выступал за несколько команд, финансирование которых зависело от Игоря Коломойского. Бывший футболист сборной Украины считает, что бизнесмен довел до банкротства не только "Днепр-1", но и "Днепр", который доходил до финала еврокубка. 

"До сих пор не могу понять, зачем он довел до банкротства тот настоящий "Днепр", а не "Днепр-1". Настоящий "Днепр" с историей и фанатами — это для меня до сих пор оставляет неприятные воспоминания, потому что можно было часть долга оплатить, некоторых игроков продать, оставить молодежь", — заявил Федецкий. 

Бывший футболист считает, что болельщики поддержали бы команда даже во Второй лиге. По мнению защитника, со временем "Днепр" снова мог бы стать одним из лучших клубов Украины. 

"Кроме "Днепра" и "Днепра-1", у Коломойского были "Кривбасс", "Волынь", "Арсенал" и "Карпаты". И все одно время исчезали. В период с 2010 по 2013 год УПЛ была одним из лучших чемпионатов. К нам приходили легионеры, которые затем играли на самом высоком уровне в Европе", — напомнил Федецкий. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может сменить клуб уже следующим летом, если "Жирона" не выйдет в Лигу чемпионов. 

"Бавария" готовится потратить более 100 млн евро на одного из лучших футболистов мира. 

скандал спорт Игорь Коломойский футбол Днепр-1 Артем Федецкий

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