ФІФА представила офіційний м'яч ЧС-2026 TRIONDA

ФІФА офіційно представила м'яч ЧС-2026 — що воно таке
Міжнародна федерація футболу показала м'яч, яким гратимуть на майбутньому чемпіонаті світу. Новий ігровий снаряд отримав назву TRIONDA і стане символом турніру, який пройде відразу в трьох країнах: США, Канаді та Мексиці.
На офіційній презентації з'явилися легендарні футболісти.
Дизайн м'яча, яким гратимуть на Кубку Світу-2026, виконаний у червоному, синьому та зеленому кольорах, що відображає національні відтінки держав, які приймуть Мундіаль. Таким чином, м'яч об'єднує візуальні елементи, що символізують кожну зі сторін, які прийматимуть Мундіаль.
Чемпіонат світу-2026 стане першим в історії, де візьмуть участь 48 збірних. Команди будуть розділені на 12 груп по чотири учасники. У плей-оф вийдуть по дві найкращі команди, а також вісім колективів, що посіли треті місця.
Формат й учасники турніру
До теперішнього моменту кваліфікацію пройшли 18 збірних, включно з господарями турніру. Серед азіатських команд участь уже забезпечили Австралія, Японія, Південна Корея, Іран, Узбекистан, Іран, Йорданія та Японія. У Південній Америці путівки вибороли Аргентина, Бразилія, Уругвай, Еквадор, Колумбія та Парагвай, а від Океанії кваліфікувалася Нова Зеландія.
