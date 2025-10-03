Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт ФІФА офіційно представила м'яч ЧС-2026 — що воно таке

ФІФА офіційно представила м'яч ЧС-2026 — що воно таке

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 09:55
ФІФА представила офіційний м'яч ЧС-2026 TRIONDA
М'яч Тріонда на презентації. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Міжнародна федерація футболу показала м'яч, яким гратимуть на майбутньому чемпіонаті світу. Новий ігровий снаряд отримав назву TRIONDA і стане символом турніру, який пройде відразу в трьох країнах: США, Канаді та Мексиці.

На офіційній презентації з'явилися легендарні футболісти, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Дизайн м'яча, яким гратимуть на Кубку Світу-2026, виконаний у червоному, синьому та зеленому кольорах, що відображає національні відтінки держав, які приймуть Мундіаль. Таким чином, м'яч об'єднує візуальні елементи, що символізують кожну зі сторін, які прийматимуть Мундіаль.

Зинедин Зидан
Юрген Клінсманн (ліворуч), Кафу, Зінедін Зідан, Алессандро Дель П'єро та Хаві. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Чемпіонат світу-2026 стане першим в історії, де візьмуть участь 48 збірних. Команди будуть розділені на 12 груп по чотири учасники. У плей-оф вийдуть по дві найкращі команди, а також вісім колективів, що посіли треті місця.

Формат й учасники турніру

До теперішнього моменту кваліфікацію пройшли 18 збірних, включно з господарями турніру. Серед азіатських команд участь уже забезпечили Австралія, Японія, Південна Корея, Іран, Узбекистан, Іран, Йорданія та Японія. У Південній Америці путівки вибороли Аргентина, Бразилія, Уругвай, Еквадор, Колумбія та Парагвай, а від Океанії кваліфікувалася Нова Зеландія.

Фінальний поєдинок турніру відбудеться 30 травня 2026 року на стадіоні "Пушкаш Арена" в Будапешті. Переможець отримає трофей, право зіграти в Суперкубку УЄФА і гарантоване місце в груповому етапі наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, раніше ФІФА офіційно представила маскотів майбутнього Кубка Світу, який відбудеться 2026 року.

А збірна України, яка в жовтні може втратити шанс пробитися на ЧС-2026, зазнала серйозних кадрових втрат.

спорт футбол ФІФА Зінедін Зідан ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації