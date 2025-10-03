ФІФА представила офіційний м'яч ЧС-2026 TRIONDA

М'яч Тріонда на презентації. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Міжнародна федерація футболу показала м'яч, яким гратимуть на майбутньому чемпіонаті світу. Новий ігровий снаряд отримав назву TRIONDA і стане символом турніру, який пройде відразу в трьох країнах: США, Канаді та Мексиці.

На офіційній презентації з'явилися легендарні футболісти, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Дизайн м'яча, яким гратимуть на Кубку Світу-2026, виконаний у червоному, синьому та зеленому кольорах, що відображає національні відтінки держав, які приймуть Мундіаль. Таким чином, м'яч об'єднує візуальні елементи, що символізують кожну зі сторін, які прийматимуть Мундіаль.

Юрген Клінсманн (ліворуч), Кафу, Зінедін Зідан, Алессандро Дель П'єро та Хаві. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Чемпіонат світу-2026 стане першим в історії, де візьмуть участь 48 збірних. Команди будуть розділені на 12 груп по чотири учасники. У плей-оф вийдуть по дві найкращі команди, а також вісім колективів, що посіли треті місця.

Формат й учасники турніру

До теперішнього моменту кваліфікацію пройшли 18 збірних, включно з господарями турніру. Серед азіатських команд участь уже забезпечили Австралія, Японія, Південна Корея, Іран, Узбекистан, Іран, Йорданія та Японія. У Південній Америці путівки вибороли Аргентина, Бразилія, Уругвай, Еквадор, Колумбія та Парагвай, а від Океанії кваліфікувалася Нова Зеландія.

Фінальний поєдинок турніру відбудеться 30 травня 2026 року на стадіоні "Пушкаш Арена" в Будапешті. Переможець отримає трофей, право зіграти в Суперкубку УЄФА і гарантоване місце в груповому етапі наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, раніше ФІФА офіційно представила маскотів майбутнього Кубка Світу, який відбудеться 2026 року.

А збірна України, яка в жовтні може втратити шанс пробитися на ЧС-2026, зазнала серйозних кадрових втрат.