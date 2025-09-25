Талісмани ЧС-2026: Канаду представить лось Мейпл, Мексику ягуар Зайю, США орел Клатч

Президент ФІФА Джанні Інфантіно та президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

ФІФА готується до проведення чемпіонату світу з футболу в 2026-му році. Турнір має пройти в США, Канаді та Мексиці.

Менш ніж за рік до турніру організація показала три талісмани.

Allow us to officially introduce ourselves. #WeAre26 | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 25, 2025

Талісмани чемпіонату світу

На ЧС-2026 будуть три унікальні персонажі, які символізують кожну країну-господаря: Канада представлена лосем Мейпл, Мексика — ягуаром Зайю, а США — орлом Клатчем. Це перше тріо талісманів з часів ЧС-2002 у Японії та Південній Кореї.

Мейпл, воротар у номері 1, народжений блукати канадськими провінціями, об'єднуючи людей і культури, уособлює дух пригод і гостинності.

Зайю, форвард №9, більше, ніж спортсмен, любить мексиканські традиції — танці, їжу та пристрасть, що перетинає кордони.

Клатч, півзахисник №10, натхненний національним символом США, безмежно допитливий і оптимістичний, надихає на виклики.

