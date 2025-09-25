Відео
Головна Спорт У ФІФА показали талісмани чемпіонату світу

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 23:05
Талісмани ЧС-2026: Канаду представить лось Мейпл, Мексику ягуар Зайю, США орел Клатч
Президент ФІФА Джанні Інфантіно та президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

ФІФА готується до проведення чемпіонату світу з футболу в 2026-му році. Турнір має пройти в США, Канаді та Мексиці.

Менш ніж за рік до турніру організація показала три талісмани.

Талісмани чемпіонату світу

На ЧС-2026 будуть три унікальні персонажі, які символізують кожну країну-господаря: Канада представлена лосем Мейпл, Мексика — ягуаром Зайю, а США — орлом Клатчем. Це перше тріо талісманів з часів ЧС-2002 у Японії та Південній Кореї. 

Мейпл, воротар у номері 1, народжений блукати канадськими провінціями, об'єднуючи людей і культури, уособлює дух пригод і гостинності.

Зайю, форвард №9, більше, ніж спортсмен, любить мексиканські традиції — танці, їжу та пристрасть, що перетинає кордони.

Клатч, півзахисник №10, натхненний національним символом США, безмежно допитливий і оптимістичний, надихає на виклики.

Нагадаємо, раніше юний український футболіст хоче змінити громадянство на румунське.

Білоруська легкоатлетка, яка виступає за Польщу, Марія Жодзик сенсаційно обійшла Ярославу Магучіх на ЧС-2025.

США футбол ФІФА ЧС-2026 з футболу чемпіонат світу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
