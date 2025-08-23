Близько 30 мільярдів в економку США принесе ЧС-2026 з футболу, вважає Трамп

Трамп зробив гучну заяву про ЧС-2026 — скільки грошей він принесе
Як відомо, черговий Чемпіонат світу з футболу відбудеться у 2026 році у США, Мексиці та Канаді, тому Дональд Трамп невтомно про це нагадує. Особливо йому подобаються прибутки, які потенційно може принести ЧС-2026 Штатам.
Свої прогнози щодо економічного ефекту ЧС-2026 для США Трамп зробив журналістам, передає канал Donald Trump українською.
Чим ЧС-2026 допоможе Америці
Трамп заявив, що це безумовно буде найграндіозніша подія спортивного року, адже кожна гра в рамках чемпіонату "є по суті Суперкубком" (ред. — порівняння з американським футболом).
"ФІФА прогнозує, що шість мільйонів фанатів відвідають ЧС-2026 наступного року, а шість мільярдів дивитимуться ці матчі вдома. І ця цифра може бути заниженою", — зазначив президент США.
За словами американського лідера, футбольна подія принесе понад 30 млрд доларів в економіку США та створить 185 тис. робочих місць за короткий час.
