Близько 30 мільярдів в економку США принесе ЧС-2026 з футболу, вважає Трамп

Дональд Трамп на пресконференції, присвяченій ЧС-2026 з футболу. Фото: Reuters

Як відомо, черговий Чемпіонат світу з футболу відбудеться у 2026 році у США, Мексиці та Канаді, тому Дональд Трамп невтомно про це нагадує. Особливо йому подобаються прибутки, які потенційно може принести ЧС-2026 Штатам.

Свої прогнози щодо економічного ефекту ЧС-2026 для США Трамп зробив журналістам, передає канал Donald Trump українською.

Чим ЧС-2026 допоможе Америці

Трамп заявив, що це безумовно буде найграндіозніша подія спортивного року, адже кожна гра в рамках чемпіонату "є по суті Суперкубком" (ред. — порівняння з американським футболом).

"ФІФА прогнозує, що шість мільйонів фанатів відвідають ЧС-2026 наступного року, а шість мільярдів дивитимуться ці матчі вдома. І ця цифра може бути заниженою", — зазначив президент США.

За словами американського лідера, футбольна подія принесе понад 30 млрд доларів в економіку США та створить 185 тис. робочих місць за короткий час.

