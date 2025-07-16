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Головна Спорт Стало відомо, де Україна зіграє у відборі на ЧС-2026 з Ісландією

Стало відомо, де Україна зіграє у відборі на ЧС-2026 з Ісландією

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 21:05
Україна vs Ісландія: матч відбору ЧС-2026 пройде у Рейк’явіку
Гравці збірної України. Фото: УАФ

Збірна України з футболу у вересні розпочне грати у відборі на чемпіонат світу-2026. Наразі визначаються місця проведення матчів.

На офіційному сайті УЄФА з'явилася інформація, де Україна зіграє виїзний матч проти команди Ісландії.

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Виїзний матч проти Ісландії у рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2026 Україна проведе в Рейк’явіку на стадіоні "Лаугардалсвеллур".

Лаугардалсвеллур
Стадіон "Лаугардалсвеллур". Фото: visir.is

Стадіон, де пройде гра, вміщує 15 тисяч глядачів.

Зазначимо, що матч відбудеться 9 вересня о 18:45 за київським часом.

Поєдинок проти Ісландії стане другим для українців у групі D, де їхніми суперниками також є Франція та Азербайджан.

"Лаугардалсвеллур" — головна футбольна арена Ісландії, відома своєю атмосферою завдяки активним фанатам.

Наступний чемпіонат світу влітку 2026 року пройде в США, Канаді та Мексиці.

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футбол Збірна України з футболу Ісландія Ілля Забарний чемпіонат світу
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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