Україна vs Ісландія: матч відбору ЧС-2026 пройде у Рейк’явіку

Стало відомо, де Україна зіграє у відборі на ЧС-2026 з Ісландією
Збірна України з футболу у вересні розпочне грати у відборі на чемпіонат світу-2026. Наразі визначаються місця проведення матчів.
На офіційному сайті УЄФА з'явилася інформація, де Україна зіграє виїзний матч проти команди Ісландії.
Де Ісландія прийме Україну
Виїзний матч проти Ісландії у рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2026 Україна проведе в Рейк’явіку на стадіоні "Лаугардалсвеллур".
Стадіон, де пройде гра, вміщує 15 тисяч глядачів.
Зазначимо, що матч відбудеться 9 вересня о 18:45 за київським часом.
Поєдинок проти Ісландії стане другим для українців у групі D, де їхніми суперниками також є Франція та Азербайджан.
"Лаугардалсвеллур" — головна футбольна арена Ісландії, відома своєю атмосферою завдяки активним фанатам.
Наступний чемпіонат світу влітку 2026 року пройде в США, Канаді та Мексиці.
Нагадаємо, раніше стало відомо, чим займається Андрій Воронін після завершення кар'єри.
Футболіст лондонського "Челсі" Михайло Мудрик отримає шанс зіграти в 2026 році.
Український боксер Олександр Усик допоможе українській талановитій спортсменці.
Колишній гравець київського "Динамо" розшукується поліцією.
Читайте Новини.LIVE!