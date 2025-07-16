Украина vs Исландия: матч отбора ЧМ-2026 пройдет в Рейкьявике

Стало известно, где Украина сыграет в отборе ЧМ-2026 с Исландией
Сборная Украины по футболу в сентябре начнет играть в отборе на чемпионат мира-2026. Сейчас определяются места проведения матчей.
На официальном сайте УЕФА появилась информация, где Украина сыграет выездной матч против команды Исландии.
Где Исландия примет Украину
Выездной матч против Исландии в рамках квалификации к чемпионату мира-2026 Украина проведет в Рейкьявике на стадионе "Лаугардалсвеллур".
Стадион, где пройдет игра, вмещает 15 тысяч зрителей.
Отметим, что матч состоится 9 сентября в 18:45 по киевскому времени.
Поединок против Исландии станет вторым для украинцев в группе D, где их соперниками также являются Франция и Азербайджан.
"Лаугардалсвеллур" — главная футбольная арена Исландии, известная своей атмосферой благодаря активным фанатам.
Следующий чемпионат мира летом 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.
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