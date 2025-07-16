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Главная Спорт Стало известно, где Украина сыграет в отборе ЧМ-2026 с Исландией

Стало известно, где Украина сыграет в отборе ЧМ-2026 с Исландией

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 21:05
Украина vs Исландия: матч отбора ЧМ-2026 пройдет в Рейкьявике
Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу в сентябре начнет играть в отборе на чемпионат мира-2026. Сейчас определяются места проведения матчей.

На официальном сайте УЕФА появилась информация, где Украина сыграет выездной матч против команды Исландии.

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Выездной матч против Исландии в рамках квалификации к чемпионату мира-2026 Украина проведет в Рейкьявике на стадионе "Лаугардалсвеллур".

Лаугардалсвеллур
Стадион "Лаугардалсвеллур". Фото: visir.is

Стадион, где пройдет игра, вмещает 15 тысяч зрителей.

Отметим, что матч состоится 9 сентября в 18:45 по киевскому времени.

Поединок против Исландии станет вторым для украинцев в группе D, где их соперниками также являются Франция и Азербайджан.

"Лаугардалсвеллур" — главная футбольная арена Исландии, известная своей атмосферой благодаря активным фанатам.

Следующий чемпионат мира летом 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

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футбол Сборная Украины по футболу Исландия Илья Забарный чемпионат мира
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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