Около 30 миллиардов в экономку США принесет ЧМ-2026 по футболу, считает Трамп

Дональд Трамп на пресс-конференции, посвященной ЧМ-2026 по футболу. Фото: Reuters

Как известно, очередной Чемпионат мира по футболу состоится в 2026 году в США, Мексике и Канаде, поэтому Дональд Трамп неустанно об этом напоминает. Особенно ему нравятся прибыли, которые потенциально может принести ЧМ-2026 Штатам.

Свои прогнозы относительно экономического эффекта ЧМ-2026 для США Трамп сделал журналистам, передает канал Donald Trump украинською.

Чем ЧМ-2026 поможет Америке

Трамп заявил, что это безусловно будет самое грандиозное событие спортивного года, ведь каждая игра в рамках чемпионата "является по сути Суперкубком" (ред. — сравнение с американским футболом).

"ФИФА прогнозирует, что шесть миллионов фанатов посетят ЧМ-2026 в следующем году, а шесть миллиардов будут смотреть эти матчи дома. И эта цифра может быть заниженной", — отметил президент США.

По словам американского лидера, футбольное событие принесет более 30 млрд долларов в экономику США и создаст 185 тыс. рабочих мест за короткое время.

