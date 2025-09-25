Талисманы ЧМ-2026: Канаду представить лось Мейпл, Мексику ягуар Зайю, США орел Клатч

Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

ФИФА готовится к проведению чемпионата мира по футболу в 2026-м году. Турнир должен пройти в США, Канаде и Мексике.

Менее чем за год до турнира организация показала три талисмана.

Реклама

Читайте также:

Allow us to officially introduce ourselves. #WeAre26 | #FIFAWorldCup - FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 25, 2025

Талисманы чемпионата мира

На ЧМ-2026 будут три уникальных персонажа, которые символизируют каждую страну-хозяйку: Канада представлена лосем Мейпл, Мексика — ягуаром Зайю, а США — орлом Клатчем. Это первое трио талисманов со времен ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее.

Мейпл, вратарь в номере 1, рожденный блуждать по канадским провинциям, объединяя людей и культуры, олицетворяет дух приключений и гостеприимства.

Зайю, форвард №9, больше, чем спортсмен, любит мексиканские традиции - танцы, еду и страсть, пересекающую границы.

Клатч, полузащитник №10, вдохновленный национальным символом США, бесконечно любознательный и оптимистичный, вдохновляет на вызовы.

Напомним, ранее юный украинский футболист хочет сменить гражданство на румынское.

Белорусская легкоатлетка, выступающая за Польшу, Мария Жодзик сенсационно обошла Ярославу Магучих на ЧМ-2025.