Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт ФИФА официально представила мяч ЧМ-2026 — что оно такое

ФИФА официально представила мяч ЧМ-2026 — что оно такое

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 09:55
ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2026 TRIONDA
Мяч Трионда на презентации. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Международная федерация футбола показала мяч, которым будут играть на предстоящем чемпионате мира. Новый игровой снаряд получил название TRIONDA и станет символом турнира, который пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике.

На официальной презентации появились легендарные футболисты, сообщает портал Новини.LIVE

Реклама
Читайте также:

Дизайн мяча, которым будут играть на Кубке Мира-2026, выполнен в красном, синем и зеленом цветах, что отражает национальные оттенки государств, которые примут Мундиаль. Таким образом, мяч объединяет визуальные элементы, символизирующие каждую из принимающих сторон. 

Зинедин Зидан
Юрген Клинсманн (слева), Кафу, Зинедин Зидан, Алессандро Дель Пьеро и Хави. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Чемпионат мира-2026 станет первым в истории, где примут участие 48 сборных. Команды будут разделены на 12 групп по четыре участника. В плей-офф выйдут по две лучшие команды, а также восемь коллективов, занявших третьи места.

Формат и участники турнира

К настоящему моменту квалификацию прошли 18 сборных, включая хозяев турнира. Среди азиатских команд участие уже обеспечили Австралия, Япония, Южная Корея, Иран, Узбекистан и Иордания. В Южной Америке путёвки завоевали Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия и Парагвай, а от Океании квалифицировалась Новая Зеландия.

Финальный поединок турнира состоится 30 мая 2026 года на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Победитель получит трофей, право сыграть в Суперкубке УЕФА и гарантированное место в групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

Напомним, ранее ФИФА официально представила маскотов будущего Кубка Мира, который пройдет в 2026 году. 

А сборная Украины, которая в октябре может потерять шанс пробиться на ЧМ-2026, понесла серьезные кадровые потери

спорт футбол ФИФА Зинедин Зидан ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации