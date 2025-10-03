ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2026 TRIONDA

Мяч Трионда на презентации. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Международная федерация футбола показала мяч, которым будут играть на предстоящем чемпионате мира. Новый игровой снаряд получил название TRIONDA и станет символом турнира, который пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике.

На официальной презентации появились легендарные футболисты, сообщает портал Новини.LIVE.

Дизайн мяча, которым будут играть на Кубке Мира-2026, выполнен в красном, синем и зеленом цветах, что отражает национальные оттенки государств, которые примут Мундиаль. Таким образом, мяч объединяет визуальные элементы, символизирующие каждую из принимающих сторон.

Юрген Клинсманн (слева), Кафу, Зинедин Зидан, Алессандро Дель Пьеро и Хави. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Чемпионат мира-2026 станет первым в истории, где примут участие 48 сборных. Команды будут разделены на 12 групп по четыре участника. В плей-офф выйдут по две лучшие команды, а также восемь коллективов, занявших третьи места.

Формат и участники турнира

К настоящему моменту квалификацию прошли 18 сборных, включая хозяев турнира. Среди азиатских команд участие уже обеспечили Австралия, Япония, Южная Корея, Иран, Узбекистан и Иордания. В Южной Америке путёвки завоевали Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия и Парагвай, а от Океании квалифицировалась Новая Зеландия.

