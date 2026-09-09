Ф'юрі заявив про третій бій з Усиком: реакція українця

Бій Усик — Фʼюрі у Саудівській Аравії у 2024 році. Фото: Getty Images

Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив про початок переговорів щодо третього бою з Олександром Усиком. Він опублікував афішу потенційного поєдинку, назвавши його "останнім танцем двох воїнів". Українець відреагував на заяву суперника.

Про це стало відомо з публікацій боксерів у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Ф'юрі анонсував третій бій з Усиком

Тайсон Ф'юрі опублікував постер із власним зображенням та Олександром Усиком. Британський спортсмен назвав можливий поєдинок "останнім танцем двох воїнів" та заявив, що переговори щодо нової зустрічі вже розпочалися.

Водночас офіційного оголошення третього бою між боксерами наразі немає. Сторони мають домовитися про умови поєдинку, його місце та фінансові питання.

Як Усик відреагував на заяву Ф'юрі

Олександр Усик відреагував на публікацію британця коротким відео. На ньому українець заявив, що вже "йде по Ф'юрі".

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Потенційний третій поєдинок може відбутися після того, як виникли проблеми з організацією бою Ф'юрі проти Ентоні Джошуа. Попри попередні домовленості із саудівським промоутером Sela, сторонам не вдалося узгодити фінансові умови та місце проведення поєдинку.

Усик двічі перемагав Ф'юрі

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі вже двічі зустрічалися на професійному рингу. У травні 2024 року українець переміг британця роздільним рішенням суддів та став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

У грудні того ж року Усик вдруге здолав Ф'юрі — цього разу одностайним рішенням суддів. Після реваншу британець оголосив про завершення кар'єри, однак згодом повернувся до боксу.

Раніше Новини.LIVE писали, що Тайсон Ф'юрі викликав Олександра Усика на третій поєдинок. Британський боксер запропонував провести бій у 2026 році та заявив, що тепер рішення залишається за українцем.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Ф'юрі відмовився чекати на бій з Ентоні Джошуа. Сторони не змогли домовитися про проведення поєдинку, після чого британець заявив про готовність розглянути інших суперників.