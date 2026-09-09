Фьюри заявил о третьем бою с Усиком: реакция украинца

Фьюри анонсировал третий бой с Усиком: украинец ответил
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил о начале переговоров о третьем бою с Александром Усиком. Он опубликовал афишу потенциального поединка, назвав его "последним танцем двух воинов". Украинец отреагировал на заявление соперника.
Об этом стало известно из публикаций боксеров в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Фьюри анонсировал третий бой с Усиком
Тайсон Фьюри опубликовал постер со своим изображением и Александром Усиком. Британский спортсмен назвал возможный поединок «последним танцем двух воинов» и заявил, что переговоры о новой встрече уже начались.
В то же время официального объявления о третьем бою между боксёрами пока нет. Сторонам предстоит договориться об условиях поединка, его месте и финансовых вопросах.
Как Усик отреагировал на заявление Фьюри
Александр Усик отреагировал на публикацию британца коротким видео. На нём украинец заявил, что уже "идёт за Фьюри".
Потенциальный третий поединок может состояться после того, как возникли проблемы с организацией боя Фьюри против Энтони Джошуа. Несмотря на предварительные договоренности с саудовским промоутером Sela, сторонам не удалось согласовать финансовые условия и место проведения поединка.
Усик дважды побеждал Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри уже дважды встречались на профессиональном ринге. В мае 2024 года украинец победил британца раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
В декабре того же года Усик во второй раз победил Фьюри — на этот раз единогласным решением судей. После реванша британец объявил о завершении карьеры, однако впоследствии вернулся в бокс.
Ранее Новини.LIVE писали, что Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий поединок. Британский боксер предложил провести бой в 2026 году и заявил, что теперь решение остается за украинцем.
Также Новини.LIVE сообщали, что Фьюри отказался ждать боя с Энтони Джошуа. Стороны не смогли договориться о проведении поединка, после чего британец заявил о готовности рассмотреть других соперников.