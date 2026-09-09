Фьюри заявил о третьем бою с Усиком: реакция украинца

Бой Усик — Фьюри в Саудовской Аравии в 2024 году. Фото: Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил о начале переговоров о третьем бою с Александром Усиком. Он опубликовал афишу потенциального поединка, назвав его "последним танцем двух воинов". Украинец отреагировал на заявление соперника.

Об этом стало известно из публикаций боксеров в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Фьюри анонсировал третий бой с Усиком

Тайсон Фьюри опубликовал постер со своим изображением и Александром Усиком. Британский спортсмен назвал возможный поединок «последним танцем двух воинов» и заявил, что переговоры о новой встрече уже начались.

В то же время официального объявления о третьем бою между боксёрами пока нет. Сторонам предстоит договориться об условиях поединка, его месте и финансовых вопросах.

Как Усик отреагировал на заявление Фьюри

Александр Усик отреагировал на публикацию британца коротким видео. На нём украинец заявил, что уже "идёт за Фьюри".

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Потенциальный третий поединок может состояться после того, как возникли проблемы с организацией боя Фьюри против Энтони Джошуа. Несмотря на предварительные договоренности с саудовским промоутером Sela, сторонам не удалось согласовать финансовые условия и место проведения поединка.

Усик дважды побеждал Фьюри

Александр Усик и Тайсон Фьюри уже дважды встречались на профессиональном ринге. В мае 2024 года украинец победил британца раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

В декабре того же года Усик во второй раз победил Фьюри — на этот раз единогласным решением судей. После реванша британец объявил о завершении карьеры, однако впоследствии вернулся в бокс.

Ранее Новини.LIVE писали, что Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий поединок. Британский боксер предложил провести бой в 2026 году и заявил, что теперь решение остается за украинцем.

Также Новини.LIVE сообщали, что Фьюри отказался ждать боя с Энтони Джошуа. Стороны не смогли договориться о проведении поединка, после чего британец заявил о готовности рассмотреть других соперников.